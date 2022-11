Público rejeita “Travessia” e Globo procura um remédio salvar a novela das nove

“Travessia” era um dos grandes trunfos da Globo para o retorno de Gloria Perez ao elenco de autores das novelas das nove, mas acabou virando um grande problema, já que, até o momento, não agradou o público.

A expectativa é que tudo melhore nas próximas semanas, já que não há eleições, ou após a Copa do Mundo, que acontece em novembro. Caso a audiência não aumente, a direção da Globo deve correr para arrumar a trama, que marca a estreia de Jade Picon na dramaturgia.

Ari (Chay Suede), Núbia (Drica Moraes) e Tonho (Vicente Alvite) personagens de "Travessia" (Paulo Belote/Globo)

Segundo a colunista Márcia Pereira, do Notícias da TV, a ideia de trocar “Todas as Flores” por “Travessia” foi muito prejudicial para a emissora, já que a trama de João Emanuel Carneiro, que está no Globoplay, tinha uma frente de dois meses e estava bastante encaminhada para substituir o remake de “Pantanal”.

Já “Travessia” precisou correr para entrar no ar antes do previsto. Para quem não lembra, a novela de Gloria Perez seria exibida depois de “Todas as Flores”, dando tempo para a autora revisar os capítulos e gravar tudo com muito mais tranquilidade.

Em "Travessia", Guerra (Humberto Martins) coloca os óculos e entra e se enxerga no ambiente virtual e Talita (Dandara Mariana) o orienta (Estevam Avellar/Globo)

Caso nada melhore na Globo, “Travessia” pode sofrer alguns cortes de cenas, o que resultaria em uma possível diminuição de aparições de Jade Picon (Chiara), que também enfrenta duras críticas da audiência da novela. Outra possibilidade em vista é que as histórias não sejam tão lentas, dando desfechos mais rápidos e focando naquilo que realmente importa para o público.

Escrita por Gloria Perez, a novela “Travessia” conta com Drica Moraes, Rodrigo Lombardi, Alessandra Negrini, Marcos Caruso, Raul Gazolla, Luci Pereira, Aílton Graça, Duda Santos, Indira Nascimento, Chay Suede, Jade Picon, Grazi Massafera, Cassia Kis, Humberto Martins, Dandara Mariana, Romulo Estrela, Bel Kutner, Ana Lúcia Torre, Flávia Reis, Nando Cunha, Noemia Costa, Alexandre Nero, Giovanna Antonelli, entre outros famosos. A direção é de Mauro Mendonça Filho.

