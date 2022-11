Por trás da máscara: Maquiador revela rosto de Michael Myers de ‘Halloween Ends’; confira

Para o fechamento da franquia de ‘Halloween’, o terceiro e último filme da nova trilogia contou com diversos cortes de bastidores antes do lançamento. Para fazer jus ao encerramento de um ciclo, não poderia faltar a face do assassino mascarado sendo revelada.

O designer de efeitos especiais de maquiagem, Christopher Nelson, compartilhou em suas redes um registro do rosto de Michael Myers (James Jude Courtney), no último domingo (30) sem a temida máscara. Confira:

“Feliz véspera de Halloween! Termina a contagem regressiva quase pronta com a maquiagem desmascarada de Michael Myers do HEnds tocada com maestria por James Jude Courtney. O que todos nós imaginamos sob essa máscara é tão subjetivo ao nosso próprio pesadelo. Dentro do contexto da nossa história, isso é o que pensamos. Eu queria ir muito mais longe e talvez postarei designs que fiz em algum momento. Em um ponto você tem que escolher uma estrada e entrar nela”, diz o maquiador.

Tão assustador e intimidador quanto a máscara de Michael Myers é o próprio vilão com o rosto à mostra e sem ela.

‘Halloween Ends’ encerrou a nova trilogia da franquia, iniciada em 2018 e trouxe um fim à batalha de décadas entre o assassino mascarado Michael Myers (James Jude Courtney) e a ‘final girl’ Laurie Strode (Jamie Lee Curtis).

O desfecho conta com Laurie Strode e sua neta Allyson Nelson (Andi Matichak), acabando mais mais uma vez com vilão. Contudo, a protagonista se certifica que não haverá mais vestígios ou sinal de vida do assassino, cortando seus pulsos.

Não convencida de que é o fim, o corpo de Michael Myers é lançado em um triturador industrial, presenciado por várias testemunhas no local.

Sendo perseguida desde 1976 por Michael Myers, tudo indica que Laurie Strode finalmente conseguiu um alívio para a alma. Mas será mesmo que o assassino morreu de verdade?

Desde o primeiro longa-metragem, Michael Myers já sofreu diversas lesões e ataques, tendo ressurgido inexplicavelmente em eventos futuros. Em sua essência, o personagem é entendido como a própria encarnação do mal, apenas como uma forma (The Shape).

Embora ‘Halloween Ends’ tenha chegado para finalizar o que foi começado lá em 1976, não significa a impossibilidade de o assassino mascarado não voltar em produções futuras.

