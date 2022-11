Jojo Todynho perde a paciência e assume que “Lucas queria arrumar tumulto”

Após separação, Jojo Todynho se estranhou com Leo Dias, colunista do Metropoles. Em seu perfil no Instagram, a famosa criticou o jornalista, que acabou revelando quem seria o novo affair de Lucas Souza, ex-marido da cantora.

“Depois a Ludmilla chama de ovo mole. Eu não tenho muita paciência. Tá com tempo? Tá com tempo, filho? Vou te dar uns tapetes para lavar rapidinho”, disse Jojo, que estava visivelmente nervosa.

Na sequência de vídeos, a famosa também falou que entrou em contato com o jornalista e que recebeu uma mensagem privada: “Conseguiu acabar com a minha paciência. Segundo a equipe do Leo Dias, que me respondeu no direct, eles apuraram com as pessoas que estavam na balada. Então, se eles apuraram com essas pessoas, eles tinham que ver que o Lucas queria arrumar tumulto comigo e os seguranças tiraram ele”.

Jojo Todynho soltando os cachorros no Léo Dias. pic.twitter.com/ZEJbXVpOhb — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) November 1, 2022

Sem fugir do suposto affair do ex-marido, Jojo contou como eles se conheceram e que Lucas não é um prêmio: “A menina parecia que iria para o show de Barretos, estava de botas e beijava o Lucas e olhava para mim como se ela tivesse ganhado um prêmio. Amor, isso para mim não é prêmio nenhum. De tantas p**as que eu já sentei eu fazia um avião para ir aos Estados Unidos”, afirmou ela.

Nos vídeos postados nos stories, enquanto fazia as unhas das mãos, Jojo Todynho disse que não é mulher de chorar por homem e criticou a atitude do militar: “Eu não vou ficar chorando por causa de homem. Para quem estava chorando cedo nos stories e depois estava na balada com óculos na cara e dançando, superou rápido. Vocês olhem para minha cara, se eu vou ficar na rua chorando por causa de homem”.

No momento desabafo, Jojo afirmou que Lucas Souza está em um hotel e não mais em sua casa: “Eu não tenho problema nenhum com o Lucas e eu espero que ele também não tenha e não queria arrumar nenhum, pois eu estou sem paciência. Então, equipe do Leo Dias, apure as coisas. Se ele estava sofrendo, ele deveria ficar no hotel. Ele estava fazendo o que na balada bebendo, zuando e beijando outra. Isso para mim é indiferente”.

Por fim, ela disse que está renascendo das cinzas, relembrando uma frase que disse no primeiro rompimento do casal: “Nada do que eu falei do Lucas aqui é mentira. Ele é um cara muito legal, mas não deu certo. Eu vou seguir o meu baile e ele vai seguir o dele. Eu estou correndo de problema. Só para acabar logo, eu disse que ficaria viúva e não iria me separar. Gente, eu me sinto viúva e renasci das cinzas”

Os rumores que tiraram Jojo Todynho do sério

Segundo Leo Dias, a famosa teria flagrado o ex-marido beijando outra mulher e, por isso, teria caído no choro. No texto, o colunista afirma que Lucas Souza teria sido visto com uma mulher na Vitrinni, famosa balada do Rio de Janeiro, no último sábado (29), mesmo dia em que anunciou a separação de Jojo Todynho.

A nota ainda diz que Lucas afirmou para a equipe do jornalista que não teria nenhum “affair”: “Eu não tenho affair. Nenhum. Eu não vou me relacionar com ninguém por um bom tempo. Não tenho cabeça pra isso. Mas não posso parar minha vida”.

