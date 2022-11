Iran ficou irritado em “A Fazenda 14”e disse que desafeto parece criança

Iran Malfitano voltou a criticar uma participante de “A Fazenda 14″. No programa desta segunda-feira (31), o ex-global falou que Deborah Albuquerque, que faz parte do mesmo grupo que o ator, parece uma criança.

Durante uma conversa com a ex-BBB Kerline, ele afirmou que não tem mais paciência para a postura da ex-Power Couple Brasil, mas a amiga de confinamento pediu paciência. No momento, o ator retrucou: “Mais do que eu já tive? Desculpa”, disse o famoso.

Segundo ela, o reality show vem, desde o começo, deixando todos os participantes com os nervos aflorados: “A gente tem bastante, pode ter certeza porque a gente convive por mais tempo”, argumentou a influenciadora.

Durante uma conversa, Kerline tentou acalmar Iran Malfitano em "A Fazenda 14" (Reprodução/Record TV)

Mas, ele insistiu em criticar Deborah Albuquerque: “Meu problema no grupo é a Deborah. Diversas vezes eu conversei com ela na frente dele e ela não quis entender. Ela é pior que minha filha de 11 anos. Então prefiro nem participar”, desabafou o famoso.

Vale destacar que tudo começou na noite anterior, quando o ator apontou comportamentos incoerentes da ex-Power Couple dentro de “A Fazenda 14″ e acusou ela de entrar em discussões desnecessárias: “Por que brigar com Deolane e Pétala? A gente está tentando te explicar uma coisa e você não entende. Você não entende o que o grupo inteiro fala. E não é a primeira vez, não”, disse Iran.

Atacada por Iran Malfitano, Deborah Albuquerque fugiu da briga em "A Fazenda 14" (Reprodução/Record TV)

Os famosos chegaram a discutir durante uma dinâmica do programa, quando Iran afirmou que sempre alerta Deborah: “Eu te falei de várias situações de brigas que você entra sem necessidade. E falei hoje de novo, quando eu chamei o André para o embate, eu gritei com você”.

Já Deborah optou em não falar sobre o tema com o parceiro de grupo e alegou que ele queria criar uma briga com ela, mas ele negou que estava brigando: “E eu estou te falando: não gaste energia brigando comigo, porque eu te quero muito bem”.

