Em breve, personagem de Lucy Alves em “Travessia” vai cometer um crime

Depois de muitas reviravoltas, Ari (Chay Suede) e Brisa (Lucy Alves) irão se ver novamente em “Travessia”. Nos próximos capítulos da novela, o arquiteto descobre que sua ex-noiva foi localizada e encontra com ela em um hotel.

Na cena, Ari acredita que conseguirá reconquistá-la, mas a maranhense está decidida a não perdoar o personagem pela traição com Chiara (Jade Picon). Sabendo de tudo que aconteceu com a protagonista da trama das nove, ele pedirá perdão e promete largar tudo para ficar com ela e o filho.

Travessia: Ari (Chay Suede) fala que vai largar tudo pra viver com Brisa (Lucy Alves) (Fábio Rocha/Globo)

Depois de ouvir todo o desabafo, Brisa, no entanto, não acreditará nas desculpas e acaba sequestrando o próprio filho, que mora com o pai e Chiara. Na cena, que vai ao ar no sábado (5), ela esconde o menino na casa de sua amiga Marineide (Flavia Reis). Porém, Ari conseguirá descobrir o paradeiro dela e do filho e, neste encontro, prometerá voltar com a mulher para Mandacaru para refazerem a vida.

Na cena de “Travessia”, Brisa também engana Ari, que acredita que conseguiu o perdão da ex-noiva, mas ela foge para o Maranhão com a criança. Diante da situação, Helô (Giovanna Antonelli) alerta a Creusa (Luci Pereira) que Brisa precisa de advogado por ter raptado o próprio filho.

Chiara (Jade Picon) e Ari (Chay Suede) podem se separar em "Travessia" (Fábio Rocha/Globo)

Por fim, Ari recupera o filho e volta com ele para o Rio de Janeiro, deixando Brisa em desespero.No final, Guerra (Humberto Martins) decidirá ajudar Ari a conseguir a guarda do menino e Brisa, por sua vez, voltará à capital carioca para recuperar o filho.

Escrita por Gloria Perez, a novela “Travessia” conta com Drica Moraes, Rodrigo Lombardi, Alessandra Negrini, Marcos Caruso, Raul Gazolla, Luci Pereira, Aílton Graça, Duda Santos, Indira Nascimento, Chay Suede, Jade Picon, Grazi Massafera, Cassia Kis, Humberto Martins, Dandara Mariana, Romulo Estrela, Bel Kutner, Ana Lúcia Torre, Flávia Reis, Nando Cunha, Noemia Costa, Alexandre Nero, Giovanna Antonelli, entre outros famosos. A direção é de Mauro Mendonça Filho.

