Divórcio de Jojo Todynho e Lucas Souza não deve demorar: “Entraram em um acordo”

Com a separação anunciada no sábado (29), Jojo Todynho mandou agilizar os papéis do divórcio com Lucas Souza. Segundo a advogada da famosa, o término foi consensual, mas ela quer que os trâmites burocráticos andem rapidamente.

De acordo com Gaby Cabrini durante o Fofocalizando (SBT), nesta segunda-feira (31), a advogada de Jojo já está trabalhando para que tudo seja o mais rápido possível: “A advogada dela [Jojo] disse que já está sendo agilizado o divórcio consensual. Até o momento, ela disse que está na paz, que os dois entraram em um acordo e que vai ser tudo na paz”, explicou a jornalista, que afirmou ainda que Lucas não pretende se pronunciar.

A segunda separação do casal

O anúncio da segunda separação aconteceu no sábado (29), quando o oficial do Exército afirmou que a relação não estava boa para ambos e que a decisão de se separarem partiu de Jojo Todynho.

“Eu e a Jojo, a gente não tá mais junto. A gente decidiu botar um ponto final na relação essa semana. Eu acredito que não tem mais volta dessa vez. Nossa relação foi uma relação boa até determinado momento”, afirmou o militar.

Pelos stories, Lucas afirmou que estava tranquilo com o fim do casamento: “Eu tô com minha consciência muito tranquila em relação a tudo que eu fiz e quem eu fui. Foi ela quem terminou. A gente não estava se acertando mais e depois que voltou foi um inferno. Eu respeito a decisão dela e espero que ela conquiste todas as coisas que ela planeja conquistar”.

Ele ainda deixou em aberto o motivo exato do término, mas deu algumas pistas. “Foi uma atitude decorrente de uma situação que ela fez comigo e que eu me senti traído. Não cabe eu explicar aqui porque eu não quero expor ela, mas toda situação gera uma reação. Eu já vinha alertando a Jojo várias vezes e ela nada. Então, eu resolvi tomar essa atitude. Mas foi com uma dor no coração gigantesca”, declarou.

Vale destacar que essa não foi a primeira vez que Lucas anuncia o término do casamento com Jojo Todynho. No início do mês, ele havia publicado uma postagem comunicando o fim do casamento, mas horas depois, a cantora apareceu em suas redes sociais e alegou que não estava sabendo da história.

Um dia depois do ocorrido, a postagem de Lucas foi excluída e a artista anunciou que eles já tinham conversado e que continuavam juntos.

