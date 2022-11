Ana Maria Braga fala de Tom Veiga e resgata brincadeira que marcou Louro José

Ana Maria Braga e Tom Veiga no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Ana Maria Braga começou o “Mais Você” desta terça-feira (01) lembrando da morte de Tom Veiga, intérprete de Louro José, que morreu há dois anos, após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico provocado por um aneurisma.

Na abertura do programa da Globo, a famosa fez uma homenagem ao amigo, que acompanhou sua jornada da TV desde quando ela apresentava o “Note e Anote”, na Record TV. Ana também falou da saudade que sente do eterno Louro José que ele era um grande artista.

“Hoje é dia de Todos os Santos, mas para nós, é dia de saudades. Há dois anos perdemos nosso querido Tom Veiga, que o nosso Louro José foi embora, bateu asas. Hoje temos a felicidade de revivê-lo aqui com seu filho, o Louro Mané”, falou a apresentadora, sem esquecer do novo mascote do “Mais Você”.

2 anos de saudade de Tom Veiga, nosso eterno Louro José 💚✨ #MaisVocê pic.twitter.com/32Sw6XuuFr — TV Globo 📺 (@tvglobo) November 1, 2022

Ao longo da homenagem feita pela produção, o telespectador conseguiu lembrar de momentos divertidos que o papagaio proporcionou durante os anos que ficou no matinal. De acordo com a veterana da TV, a morte dele não foi sentida por ela, mas por todos que conheceram o Tom Veiga.

LEIA TAMBÉM: Ana Maria Braga fala de eleições no “Mais Você” e fãs escutam demais; entenda

“Ele era um artista incrível, esperto e divertido. Foi meu amigo e parceiro durante 25 anos, tantas e tantas manhãs e finais de semana que eu não sei fazer a conta. A saudade que ele deixa é uma coisa, não só em mim, mas em todos aqueles que conviveram com ele ou com o Louro José, sabem da irreverência e felicidade que esse moleque representou na nossa vida”.

Depois, Ana Maria Braga resgatou as pegadinhas, um dos quadros que mais marcaram a amizade deles durante o programa. Além de exibir em vídeo, ela brincou com Louro Mané, que se divertiu muito e falou que queria que o quadro fosse diário.

“Eu vou contar um segredo para vocês. Naquela época, eu não usava ponto e o Louro José usava e todo mundo, a equipe toda, assoprava as repostas das pegadinhas para ele. Era eu fazer a pergunta e todo mundo corria para procurar a resposta. O único que me ajudava era o Capeta [cinegrafista da Globo]”, contou ela.

LEIA TAMBÉM: No “Encontro”, Eddy Jr. revela que ainda vive fora de casa, após caso de racismo