“Melhor presidente que o Brasil já teve”, diz atriz Elizangela em defesa de Bolsonaro

Enquanto a maioria dos atores comemora a vitória de Lula à presidência da República, a atriz Elizangela usou suas redes sociais para lamentar a derrota do seu candidato, o atual presidente Jair Bolsonaro.

“Você (Lula) pode até ganhar as eleições, mas ele (Bolsonaro) nunca vai deixar de ser o melhor presidente que o Brasil já teve e para sempre será o meu presidente”, disse a atriz.

Elizangela, que fez diversas postagens a favor do atual presidente, disse em um das mensagens que compartilho que em cada uma de suas postagens ela perdia de 1.000 a 1,5 mil seguidores, mas na última foram 7 mil pessoas que deixaram de segui-la. A atriz, entretanto, afirmou que continuará falando o que pensa enquanto tiver com quem dividir seus pensamentos.

A atriz Karina Bacchi também falou que não estava feliz, mas que estava rezando pelo Brasil: “Continuarei em oração por nossa nação e por cada um de nós. Minha parte foi feita e será feita a cada dia, minha escolha sempre será por valores que edificam. Deus acima de tudo. Nossa luta continua com convicção naquilo que cremos. O futuro depende também de cada um de nós. Há paz dentro daqueles que seguem com Jesus. Seguimos orando de joelhos, com fé e esperança, perseverando e caminhando de pé!”, escreveu a famosa em sua conta no Instagram.

O cantor Latino postou uma imagem em seu Twitter com a imagem da bandeira do Brasil totalmente pintada de preto e a frase. “Luto, No meu país o crime compensa” e depois uma montagem onde aparece ao lado do presidente Bolsonaro e cita um capítulo da Bíblia, do evangelho de Mateus.

