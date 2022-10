De volta a Waverly Place: Selena Gomez retorna ao lugar ‘onde tudo começou’

Selena Gomez teve um fim de semana ‘pra lá’ de nostálgico. A eterna feiticeira da Disney retornou à rua Waverly Place, local marcante da série que alavancou sua carreira desde sua adolescência.

A atriz e cantora compartilhou uma foto em seu Instagram neste sábado (29), olhando para cima em direção à placa de rua em Nova York. Selena Gomez deu vida a Alex Russo em ‘Os Feiticeiros de Waverly Place’ seriado teen do Disney Channel. A produção estreou em 2007, tendo seu clico fechado apenas em 2012, dando um fim à série que marcou uma geração.

“Onde tudo começou”, escreveu a cantora na legenda da foto.

Pelo visto, o clima de nostalgia não foi algo exclusivo de Selena Gomez. Os fãs da trajetória bem-humorada e autêntica de Alex Russo sentiram aquele arrepio saudoso ao relembrarem de quando o seriado era presente e marcante em suas vidas.

Vulnerabilidade e trajetória

O novo documentário da artisrta, ‘My Mind and Me’ (Minha Mente e Eu) promete trazer à tona a vulnerabilidade de Selena Gomez com sua chegada na plataforma de streaming Apple TV+.

A produção, com o lançamento adiado para o dia 3 de novembro (quinta-feira), contará a jornada da artista em relação à sua saúde mental em relação à exposição.

No teaser lançado, é possível captar alguns cortes emocionantes quanto ao tratamento médico da atriz e cantora. Selena foi diagnosticada com lúpus em 2015, sendo uma das pautas da produção a ser lançada no próximo mês.

O documentário vai passear pela trajetória da artista em meio à fama, bem como um contraste de sua posição de famosa com os ataques de pânico, depressão e ansiedade enfrentados por ela. É possível ver a vulnerabilidade de Selena no trailer, enquanto passam vários takes da artista em lágrimas e desabafos.

No mesmo dia da estreia do documentário, também será liberado o single oficial da produção.

Assista ao trailer:

‘My Mind and Me’ é dirigido por Alek Keshishian (Na Cama com Madonna) e chega à plataforma Apple TV+ dia 3 de novembro.

Além da produção audiovisual, a cantora também irá lançar um single temático com o mesmo nome do documentário. No trailer já é possível se ter uma prévia da música, pois se trata da trilha principal do filme.

