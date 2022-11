Conheça o verdadeiro motivo do príncipe Harry ter escrito seu livro de memórias

Spare, que no Brasil será chamado “O que sobra”, tem sido uma preocupação constante para a família real, pois promete trazer em suas páginas uma “honestidade crua e inabalável”. A realeza, portanto, já está se preparando para mais bombas no livro em meio a temores de que Harry se torne “totalmente desonesto” nas memórias - o que poderia desencadear uma retaliação drástica do rei Charles, segundo o The Sun.

Fontes da realeza estão sugerindo que Harry escreveu o livro porque ele não pode passar a vida tentando agradar a família real. A mesma fonte disse ao The Sunday Telegraph: “Você não pode sempre viver sua vida tentando fazer sua família ou seus irmãos felizes. Você tem que escolher sua própria felicidade.”

A fonte disse ainda que o livro mirará os membros da família, incluindo o rei, quando Harry abordar “dor e sofrimento genéticos”. Isso ocorre depois que o especialista real, Tom Bower, ter alegado que o rei Charles poderia retirar o príncipe Harry e Meghan Markle de seus títulos reais por causa do livro “bomba”.

Bower alertou que o livro era um “fazer ou quebrar” para a família, acrescentando: “Imagino que o rei Charles foi avisado de que qualquer retaliação não será bem vista. Tudo o que o rei Charles pode realmente fazer é reter os títulos de seus netos Archie e Lilibet (..) Em última análise, suponho, ele poderia tirar os títulos de Harry e Meghan também, mas isso seria muito drástico”.

Acredita-se que Harry mal tenha falado com seu irmão, o príncipe William, desde que surgiram as notícias sobre o livro de memórias. E qualquer rixa pode ser agravada se Harry retornar à Grã-Bretanha para promover suas memórias.

O The Sun revelou no domingo que o duque teve que enviar seu novo livro mais de uma vez antes que os editores o aceitassem – provocando temores de que ele tenha se empolgado com revelações que abalarão a realeza.

A editora Penguin Random House se recusou a comentar, mas entende-se que Harry, 38 anos, foi solicitado a “revisitar” vários aspectos.

Isso levantou preocupações no Palácio de Buckingham de que o livro possa reacender discussões, incluindo alegações de racismo real, além de incluir críticas a membros da realeza, como o rei Charles e Camilla.

Uma fonte disse: “O livro foi trocado entre Harry, JR Moehringer e os editores algumas vezes. Eles queriam mais do que estava no primeiro rascunho, e então Harry quis refinar as coisas depois que a rainha faleceu”.

Ele disse ainda que houve idas e vindas extras que as pessoas não conhecem. Isso porque os editores queriam mais áreas cobertas e mais detalhes sobre algumas coisas que já estavam incluídas.