Confira os filmes da Netflix que estão entre os favoritos ao Oscar 2023

A 95ª edição do Oscar vai ao ar em março de 2023. Ao que tudo indica, no próximo ano a Neflix concorrerá com um número recorde de produções originais, segundo especialistas.

Um dos filmes mais cotados da Netflix para o Oscar 2023 é, sem dúvida, o novo filme de Alejandro González Iñárritu, que está entre os poucos da elite que já ganharam Oscars consecutivos: ‘Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades’. Outro que tem grandes chances é o filme de guerra ‘Nada de Novo no Front’, de Edward Berger.

Abaixo, mostraremos as melhores oportunidades da Netflix para garantir os vários prêmios oferecidos. Alguns deles, já disponíveis no catálogo do streaming.

Nada de Novo no Front, de Edward Berger (disponível na Netflix)

Elenco: Daniel Brühl, Albrecht Schuch, Sebastian Hülk

Sinopse: “Em uma adaptação do romance homônimo de Erich Maria Remarque, Nada de Novo no Front é uma história que segue o adolescente Paul Baumer e seus amigos Albert e Muller, que se alistam voluntariamente no exército alemão, movidos por uma onda de fervor patriótico. Mas isso é rapidamente dissipado quando enfrentam a realidade brutal da vida no front. Os preconceitos de Paul sobre o inimigo e os acertos e erros do conflito logo os desequilibram. No entanto, em meio à contagem regressiva, Paul deve continuar lutando até o fim, com nenhum objetivo além de satisfazer o desejo do alto escalão de acabar com a guerra com uma ofensiva alemã.”

Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades, de Alejandro González Iñárritu (17 de novembro na Netflix)

Elenco: Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani

Sinopse: “O filme conta a história de um renomado jornalista e documentarista mexicano que retorna ao seu país de origem para enfrentar sua identidade, seus afetos familiares, o absurdo de suas memórias, bem como o passado e a nova realidade de seu país. O personagem busca respostas em seu passado para reconciliar quem ele é no presente.

Glass Onion: Um mistério Knives Out, de Rian Johnson (23 de dezembro na Netflix)

Elenco: Daniel Craig, Kathryn Hahn, Ethan Hawke, Kate Hudson, Janelle Monáe, Edward Norton, Leslie Odom Jr., Dave Bautista

Sinopse: “Entre Facas e Segredos 2 é a sequência do filme de mistério onde o detetive Benoit Blanc (Daniel Craig), que é somente contratado para investigar os casos mais difíceis, não descansará até desvendar o que está por trás desse novo crime. Após resolver a morte misteriosa do famoso escritor de histórias policiais Harlan Thrombey, encontrado morto dentro de sua propriedade no primeiro filme, Blanc retorna à ativa, agora para desvendar outro caso, tão peculiar quanto.”

Pinóquio, de Guillermo Del Toro (9 de dezembro na Netflix)

Elenco: Ewan McGregor, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Christoph Waltz

Sinopse: “A nova versão do diretor Guillermo del Toro é uma releitura sombria e distorcida do famoso conto de fadas de Carlo Collodi sobre o boneco de madeira que sonha em se tornar um menino de verdade. Quando Pinóquio ganha vida, ele acaba não sendo um menino tão legal, criando travessuras e pregando peças. Mas ele acaba aprendendo algumas lições ao longo de sua jornada.”

O Enfermeiro da Noite, de Tobias Lindholm (disponível na Netflix)

Elenco: Jessica Chastain, Eddie Redmayne, Kim Dickens

Sinopse: “Baseado no livro de suspense homônimo de Charles Graeber (Eddie Redmayne), O Enfermeiro da Noite conta a eletrizante história da perseguição a Charlie Cullen, enfermeiro que foi apontado como um dos assassinos em série mais perigosos de todos os tempos. Levando uma vida aparentemente normal com sua esposa, Charles, o “Anjo da Morte”, trabalhou em diversos hospitais e teria assassinado cerca de 300 pessoas ao longo dos seus dezesseis anos de atividade. Seguimos Amy (Jessica Chastain), uma enfermeira sofrendo de burnout na área da UTI, além disso, tem que cuidar de seu filho como mãe solteira enquanto faz de tudo para manter sua ida intacta. A ajuda finalmente vem com o novo enfermeiro Charlie, com qual compartilha longos plantões durante a madrugada e acaba ficando próxima dele como amigos. Com o novo amigo, Amy finalmente vê a luz no fim do túnel, que ela e sua filha vão contornar a situação por cima. Mas quando acusações chegam perto de casa, Amy é forçada a arriscar sua vida e a segurança de seus filhos para descobrir a verdade.”