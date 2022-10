Cantor Saulo Poncio é acusado de agressão por mais duas mulheres

O cantor Saulo Poncio, que foi acusado de agressão pela influenciadora digital Brenda Monique, foi apontado por mais duas mulheres. Depois que a famosa relatou o fato, mais duas comentaram, por meio das redes sociais, que também foram vítimas do filho do pastor Marcio Poncio.

Nos stories do Instagram, a modelo compartilhou prints com o relato de seguidoras contando que foram ou agredidas com socos pelo artista. No entanto, elas não tiveram as suas identidades reveladas pela influencer. Mas, algumas confirmaram terem feito boletim de ocorrência contra Saulo por violência.

Pai de Saulo Poncio quebrou o silêncio

Marcio Poncio, pai do artista, resolveu falar sobre as acusações e, nas redes sociais, ele afirmou que a internet está “falindo” e que há pessoas que vendem a “alma ao diabo”.

“A gente se preocupa muito com trabalhar e se preocupa em semear boas sementes. Eu acredito que as redes sociais, como eram antigamente, estão falindo. Eu tenho muitos conhecidos, vários amigos que trabalham com redes sociais aqui e tem muita gente achando que vai chegar e vai arrumar uma coisa e não vai, e vende de alma para o diabo para isso”, contou o pastor.

LEIA TAMBÉM: “A Fazenda 14″: Deborah venceu a prova de fogo, mas fez uma promessa arriscada

Pelas redes sociais, o pai Saulo Poncio afirmou que a família está tranquila em relação às acusações e que o mal vai ser destruído sozinho.

Relembre as acusações de Brenda Monique

No final de setembro, a influenciadora digital Brenda Monique acusou Saulo Poncio de agressão física durante um show de Mumuzinho, que aconteceu no Rio de Janeiro. Segundo ela e alguns amigos, o artista estava acompanhado de dois seguranças além de amigos.

Segundo ela, o músico deu uma ombrada nela no momento em que usava o celular: “Eu estava com o telefone na mão e com a cabeça baixa e ele veio na minha direção e me deu uma ombrada com muita força. Meu celular até voou e eu tive que segurar. Eu fiquei muito assustada”, disse a famosa.

Influencer Brenda Monique faz boletim de ocorrência contra Saulo Poncio (Reprodução/Instagram)

Um amigo de Brenda, Isaac Lins, que também presenciou a cena e desabafou sobre o momento: “Foi muito forte! Ele [Saulo] passou e virou falando algumas coisas que eu não ouvi, mas ela ficou super desestabilizada”, disse ele, que alegou que o músico também estava acompanhado de seguranças e alguns amigos.

Depois disso, Brenda Monique prestou depoimento na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) e solicitou uma medida protetiva contra o cantor. A influenciadora digital pede que o artista fique pelo menos 100 metros de distância dela e de sua família.

Com o B.O, a Polícia Civil do Rio de Janeiro instaurou um inquérito para apoiar e esclarecer a ocorrência, e solicitou medidas protetivas para a vítima. Os envolvidos no caso também prestarão depoimento. Já o cantor Saulo Poncio segue sem se pronunciar nas redes sociais.

LEIA TAMBÉM: “Ele é solitário”, revelou Alexandre Nero sobre seu personagem em “Travessia”