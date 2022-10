Ana Maria Braga fala de eleições no “Mais Você” e fãs escutam demais; entenda

Ana Maria Braga fala sobre as eleições brasileiras no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Ana Maria Braga começou o “Mais Você” desta segunda-feira (31) com o famoso pensamento do dia e também um pedido para o país. Com a vitória de Luís Inácio Lula da Silva no 2º turno das eleições presidenciais, a famosa falou em paz.

“É algo sem precedentes na nossa história. O país todo, cada um comemorando de seu jeito, em cada canto do país. Foi uma vitória apertada e isso mostra um país polarizado, por isso, é um momento de respeito e união. Que venha um período de paz e prosperidade”, afirmou a veterana da TV Globo, que estava acompanhada do Louro Mané.

A apresentadora Ana Maria Braga iniciou o programa #MaisVocê de hoje ao som de "AMEIANOITE", single de Pabllo Vittar com a participação de Gloria Groove.pic.twitter.com/QJJpiGEIl9 — Bonde da Gloria Groove (@bondedagg) October 31, 2022

Depois da fala de abertura, Ana Maria Braga recebeu Felipe Andreoli, que comenta os destaques do esporte no programa ao vivo, e pediu para todos torcerem pelo Brasil e também parabenizou os jornalistas: “Parabéns para nossa equipe de jornalismo que fez a cobertura no Brasil inteiro, a gente sabe o que os jornalistas sofreram nas ruas, nós vimos cinegrafistas sendo agredidos”, disse Andreoli, que estava na mesa de café da manhã do “Mais Você”.

LEIA TAMBÉM: William Bonner aparece no “Encontro” e telespectadores repercutem “falha técnica”

Ana Maria Braga também deu espaço para o jornalista César Tralli, apresentador do “Jornal Hoje”, que costuma aparecer no matinal para falar das principais notícias do dia. Nesta segunda-feira (31), o famoso jornalista atualizou o telespectador sobre o silêncio de Jair Bolsonaro, que sem comentar sobre a apuração e o resultado dos votos.

Já nas redes sociais, os fãs do Mais Você afirmaram que ouviram a apresentadora errar o nome do presidente Jair Bolsonaro: “Ana Maria Braga q soltou um ‘nosso presidente bolsominion’”, comentou um perfil.

Outros anônimos também comentaram que o termo, usado para nomear os eleitores do atual presidente brasileiro: “Ana Maria falando “nosso presidente bolsominion” ops, Bolsonaro”. “É impressão minha, Ana Maria quase solta um ‘presidente bolsominion’ ao vivo?”, escreveram eles no Twitter.

LEIA TAMBÉM: Cantor Saulo Poncio é acusado de agressão por mais duas mulheres