Alfonso Herrera, ex-integrante do RBD, viraliza ao se despedir de Bolsonaro

Com o resultado das eleições presidenciais no último domingo (30), muitos famosos aproveitaram para comemorar - ou lamentar - a vitória do presidente eleito Lula (PT).

Nomes como Anitta, Luiza Sonza, Zé Neto e Latino deixaram suas opiniões após uma campanha eleitoral em que artistas e influenciadores tiveram um importante papel no engajamento dos candidatos.

Contudo, quem surpreendeu nesta segunda-feira (31) foi o ex-cantor e ator Alfonso Herrera. Conhecido por seu papel como Miguel na novela “Rebelde” (e na banda RBD), ele não ficou calado.

“Jair Bolsonaro, tchau”, cutucou o mexicano, em uma postagem em sua conta oficial no Twitter.

Ele aproveitou para resgatar uma foto sua em que aparece ao lado de Lula. A imagem é de uma das (várias) passagens do elenco da novela como banda pelo Brasil, em 2007.

A versão mexicana de “Rebelde” foi um sucesso no Brasil, tanto em audiência no SBT, onde era exibida, como na venda de shows da RBD.

Essa não é a primeira vez que Herrera comenta sobre política brasileira em suas redes sociais. O ator é ativo nesse assunto com seus fãs, que já nem mais se surpreendem - mas sempre se empolgam com o reconhecimento.

A mesma foto, em que ele corta os outros integrante da equipe, já foi utilizada em outra ocasião este ano, em março. Herrera celebrou a decisão do ministro do STF de anular as condenações de Lula relacionadas à Operação Lava Jato - o que o tornou político elegível novamente.

Carreira

Além de “Rebelde”, Alfonso Herrera também é sempre lembrado por sua atuação em “Sense8″, série das irmãs Wachowski para a Netflix. Nela, o ator vive Hernando, namorado de um ator mexicano muito famoso que tem um casamento de fachada com sua melhor amiga.

Seu papel mais recente na televisão foi em “Ozark”, também da Netflix, em que interpreta o protagonista da quarta temporada, Javier.

Leia também: Eleições 2022: Famosos reagem ao resultado das urnas no segundo turno; confira