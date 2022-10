“A Fazenda 14″: Deborah venceu a prova de fogo, mas fez uma promessa arriscada

Deborah Albuquerque venceu a prova de fogo de “A Fazenda 14″, que dá poderes ao famoso ou famosa durante a formação da próxima roça, que acontece na próxima terça-feira (01). A disputa final ficou contra a ex-Power Couple Brasil e Moranguinho. Já Alex Gallete, Iran Malfitano, Lucas Santos e Ruivinha de Marte perderam a prova de fogo e foram automaticamente para a baía.

Na prova, os peões tinham que encontrar ovos em uma piscina de feno e na reta final, Debobrah e Moranguinho ficaram empatadas, mas como só uma famosa pode ganhar, elas tiveram que definir quem ficaria com o lampião do poder e quem ficaria com R$ 10 mil.

Em grupos diferentes e que vivem em conflito, Moranguinho e Deborah queriam o poder do lampião e para evitar mais uma briga, a direção definiu tudo no par ou ímpar, que deu a vitória para a ex-Power Couple Brasil e principal rival de Deolane Bezerra.

Com o resultado, Deborah gritou que “a brava tem nome”, deixando Kerline, Pelé e Bárbara Borges muito empolgados com os próximos dias em “A Fazenda 14″. Além disso, no calor do jogo, ela disse que não usará o poder do lampião contra Moranguinho.

Lucas e Ruivinha tendo que trabalhar juntos pelo poder do lampião. 😂



A empresária deles deve estar feliz nesse momento!#ProvaDeFogo | #AFazenda | #AFazenda14 pic.twitter.com/N1JEMGHZky — Tiago Pereira (@tjpc33) October 30, 2022

Segundo Adriane Galisteu, que comanda o reality show da Record TV, o poder da chama vermelha foi revelado: “O dono desse poder deverá cancelar os votos de dois peões”, disse a famosa. Já o poder da outra chama será definido pelo público e durante a formação da roça, que acontece na terça-feira (01), Deborah terá que escolher um deles e dará o outro poder para um outro participante.

Alex Galette, André Marinho, Bárbara Borges, Bia Miranda, Deborah Albuquerque, Deolane Bezerra, Ellen Cardoso (Moranguinho), Iran Malfitano, Kerline Cardoso, Lucas Santos, Pelé Milflows, Pétala Barreiros e Ruivinha de Marte seguem na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

