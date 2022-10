‘A Casa do Dragão’: as melhores e piores mudanças do livro ‘Fogo e Sangue’ para a série

House of the Dragon | Imagem HBO

A adaptação de um livro para uma série e filme, sempre traz mudanças significativas no texto. Com ‘A Casa do Dragão’, não foi diferente. Os showrunners Ryan Condal e Miguel Sapochnik tiveram diversos desafios ao trannsferir o livro de George R.R. Martin, Fogo e Sangue, que conta a história da dinastia Targaryen e a história da guerra civil conhecida como Dança dos Dragões, para a tela.

As melhores mudanças do texto explicam o que realmente aconteceu entre os personagens, dando um novo contexto para suas ações e motivações, enquanto outras diferenças nos deixaram coçando a cabeça. Leia algumas mudanças apontadas pela EW Entertainment sobre a primeira temporada.

Mudanças que valeram

Desempenho de Paddy Considine como Rei Viserys Targaryen

Still not over this scene 😭❤️ pic.twitter.com/0YYvx20bSc — House of the Dragon News 🔥 (@HOTDNewsHBO) October 20, 2022

Nas páginas do livro, o rei de Westeros, Viserys Targaryen, não tem destaque. Ele existe principalmente em Fogo e Sangue para estabelecer as circunstâncias para a Dança dos Dragões, e não tem o talento de bad boy de seu irmão Daemon nem a habilidade de seu ancestral Jaehaerys de ser um bom rei e um personagem interessante. Ele é a própria definição de um preenchimento de assento.

Mas nas mãos magistrais de Paddy Considine, Viserys se tornou algo muito mais atraente, um rei Targaryen acidental que seria considerado medíocre pela maioria dos padrões de seu ancestral e sabia disso no fundo. Ele não era um homem mau e poderia até ser considerado o primeiro verdadeiro pai de Westeros – veja isso, Ned Stark! – mas a cada passo, Viserys tomava decisões ruins que geravam ressentimento e transformavam sua família em um caldeirão rodopiante de disfunção.

Viserys era um homem que se afogava lentamente, mas que não achava que merecia ser salvo. O próprio Martin elogiou Considine por imbuir Viserys com uma complexidade que não estava na página, e A Casa do Dragão de fato se tornou um show mais rico por isso.

Confirmando o triângulo amoroso Daemon/Rhaenyra/Criston

O formato histórico de Fogo e Sangue deixou no ar o que realmente aconteceu entre Rhaenyra, seu tio e sua guarda. A Casa do Dragão resolveu alguns mistérios remanescentes sobre como a natureza dos relacionamentos de Rhaenyra com Daemon (Matt Smith) e Sor Criston Cole (Fabien Frankel) ajudou a colocar a Dança dos Dragões em movimento.

rhaenyra targaryen game of thrones house of the dragon got hotd queen heir to the throne daemon criston cole fancam/edit the black queen emma d'arcy#gameofthrones #got #rhaenyra #rhaenyratargaryen episode ep 10 #HOTD #houseofthedragon pic.twitter.com/mJhtHqiJu6 — ☆ (@Wanhedagriffii) October 23, 2022

Embora fosse apenas um boato no livro, o programa deixou claro que sim, Daemon tentou seduzir sua sobrinha, mas acabou enviando Rhaenyra direto para as mãos de Criston. O cavaleiro arriscou sua honra como membro da Guarda Real pelo que ele pensava ser o amor dela, mas quando Rhaenyra rejeitou sua oferta de fugir e se casar com ele em favor de manter sua reivindicação ao Trono de Ferro, seu desgosto se transformou em amargo ressentimento.

O grande momento do dragão de Rhaenys

A interpretação de Eve Best de Rhaenys Targaryen foi um dos destaques de toda a temporada, mas o penúltimo episódio realmente mostrou por que Rhaenys era a Rainha que deveria ter sido.

essa foi a melhor sequência do episódio, a rhaenys montando de armadura, alicent mandando proteger a helaena (que inclusive acho que tenha se tocado dos sonhos de dragão que ela teve), o aegon se mijando de medo.. sério #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/nAOWYyytFN — ita lo (@slayyyita) October 17, 2022

Completamente trancada após a morte de seu primo Viserys, ela veste Alicent friamente para seu tratamento, mas percebe que a rainha foi astuta de uma maneira que ela não esperava. Embora não seja uma grande fã de Rhaenyra por algumas razões muito sólidas, quando Alicent lhe pede para apoiar a afirmação de Aegon, Rhaenys diz ao regente suplicante: “A palavra da minha casa não é inconstante”.

Ela prova isso na coroação do rei usurpador quando ela explode no chão do poço em seu dragão, Meleys, e basicamente dispara o primeiro tiro de aviso de que a Dança dos Dragões está prestes a começar.

Daenerys Targaryen teria iluminado aquele lugar sem pensar duas vezes? Sim. Embora pudesse ter sido gratificante ver Rhaenys desencadear um “Dracarys!” naquele momento e fim da guerra civil antes que ela começasse, o fato de que ela não se encaixava com a mulher que vimos assistindo a temporada toda. Ninguém é tão amaldiçoado quanto um assassino de parentes, e Best torna evidente o conflito no rosto de Rhaenys antes que ela segure seu fogo – literalmente – e deixe sua magnífica Rainha Vermelha falar por ela. Meleys solta um grito de dragão que assombrará os pesadelos dos Verdes nos próximos anos antes de voar para informar Rhaenyra o que aconteceu em sua ausência. Mas mais uma vez, ela deixou claro que o Grande Conselho tomou a decisão errada.

Fazendo Laenor Velaryon biracial

Racistas podem ficar chateados porque ‘A Casa do Dragão’ fez os Velaryons negros, mas isso não só impediu que a série fosse tão branca como Game of Thrones, mas também colocou pessoas negras onde sempre deveriam estar na fantasia: tendo seu espaço. Além disso, tornou a sugestão do livro de que os filhos Velaryon de Rhaenyra eram filhos de Harwin Strong ainda mais óbvia, já que as crianças não eram birraciais como seu suposto pai, Laenor.

Is it just me or this version of Laenor Velaryon is super hot n attractive ? pic.twitter.com/iaAUGRlkMT — Marinette (@bexxxy21) October 31, 2022

Criando uma mitologia para a adaga Catspaw

A adaga Catspaw desempenhou um papel proeminente na história de Westeros desde a primeira temporada de Game of Thrones, quando um assassino a usou para tentar matar Bran. A arma ajudou a desencadear a Guerra dos Cinco Reis quando Catelyn Stark erroneamente pensou que a faca pertencia a Tyrion Lannister, aprisionando-o - em vez do verdadeiro dono da adaga, Mindinho. Através de Mindinho, Bran tomou posse da adaga. Mas, vendo tudo, Bran sabia que sua irmã Arya faria melhor uso e ela fez isso quando usou sua lâmina de aço Valarian para matar o Rei da Noite.

Arya, eu escolhi te amar desde o primeiro episódio dessa série. Minha Azor Ahai com sua Adaga Catspaw. Dona! #GOT #GameofThrones #BattleOfWinterfell pic.twitter.com/HNhwqDZKKF — SUYAN TRI DA AMÉRICA 🔴⚫️ (@suyaan_) April 29, 2019

Isso por si só tornaria a adaga lendária o suficiente, mas a Casa do Dragão criou uma nova história de fundo para a arma que estabeleceu sua história remontando a Aegon, o Conquistador. A maioria dos fãs de Thrones já ouviu falar sobre a Profecia do Príncipe que Foi Prometido em relação a Jon Snow, mas ‘A Casa do Dragão’ revelou que, além de estar gravado na lâmina Catspaw, foi a razão pela qual os Targaryens vieram para Westeros em primeiro lugar. Agora, o fato de que Jon não usou a adaga para acabar com a Longa Noite faz com que o cumprimento da profecia pareça um pouco sem sentido, mas a Casa do Dragão revelou que, no entanto, estava influenciando os membros da Casa Targaryen por séculos antes da morte de Jon. Essa foi uma das principais razões pelas quais Viserys nomeou Rhaenyra herdeira: ele confiava que ela poderia ser a mão firme que Westeros precisaria em sua hora mais sombria. Ele simplesmente não podia saber que a hora mais escura não chegaria por séculos.

Tirando Larys Strong das sombras

Larys Strong apareceu aqui e ali em Fogo e Sangue, mas A Casa do Dragão deixou claro o quão nefasta sua influência foi na Dança dos Dragões. Interpretado por Matthew Needham com um senso de ameaça irritantemente gentil, a primeira aparição de Larys na tela foi tranquila.

Rapidamente fica claro, no entanto, que ele é um digno sucessor não apenas de Mindinho, mas também de Varys. Incapaz de se juntar à caçada do dia do nome do príncipe Aegon por causa de seu pé torto, Larys inicialmente parece uma figura simpática – mas essa é a chave de como ele é capaz de se manipular para uma posição de poder ao lado da solitária rainha Alicent como seu mestre pessoal dos sussurros. Ele ajudou a ampliar o abismo entre Alicent e Rhaenyra, dizendo a Alicent que, apesar dos protestos de Rhaenyra, ela permanecia uma donzela.

Usando o conhecimento dessa traição para aumentar a confiança da rainha nele, Larys continua a prestar atenção às queixas da rainha na ausência de seu pai e as usa para se livrar de seu pai e irmão e garantir seu próprio lugar como Senhor de Harrenhal. Quando exatamente Larys começou a extrair favores sexuais de Alicent é desconhecido, mas seu relacionamento distorcido criou uma dinâmica fascinante que estava faltando no livro.

Mudanças que deixaram a série confusa

As circunstâncias da morte de Joffrey Lonmouth

#HouseOfTheDragon



HOW TO DIG YOUR OWN GRAVE ft. Ser Joffrey Lonmouth. pic.twitter.com/Dsh9CTr7yA — 𝑹𝒉𝒂𝒆𝒈𝒂𝒓 (@mithunxz) September 19, 2022

Apesar de ser o único homem nos Sete Reinos que não envelheceu durante a primeira temporada (talvez seja o sangue dornês), Criston Cole continua sendo o pior por muitas razões. Mas mudar as circunstâncias em torno da morte de Joffrey Lonmouth torna sua permanência na Guarda Real completamente inexplicável.

Em Fogo e Sangue, a morte de Joffrey nas mãos de Criston parecia ser um acidente que aconteceu durante um Torneio celebrando o casamento de Rhaenyra e Laenor. Talvez não tenha sido um acidente, mas matar alguém durante um torneio é muito diferente de espancá-lo até a morte a sangue frio durante um jantar. Não há como Criston ter sido autorizado a permanecer na Guarda Real com tal derramamento de sangue intencional manchando a reputação dos Mantos Brancos. Harwin Strong foi expulso da Patrulha da Cidade por simplesmente dar a Criston um merecido pop na boca. Criston deveria ter sido inicializado também.

Ausência inexplicável de Daeron Targaryen

No romance, Alicent deu a Viserys quatro filhos: Aegon, Helaena, Aemond e Daeron. No programa, vimos apenas os três primeiros (embora os espectadores com olhos de águia tenham notado que há quatro linhagens descendentes de Alicent e Viserys nos créditos de abertura). Muitos leitores de livros assumiram que Daeron havia sido eliminado até que Martin confirmou que Daeron existe na história do programa, mas está sendo promovido com os Hightowers na Cidade Velha e o programa simplesmente não teve tempo de escrevê-lo. Eles foram capazes de explicar todos os filhos de Rhaenyra, embora três deles nem tenham falado. A ausência de Daeron na primeira temporada provavelmente confundirá os espectadores quando ele finalmente aparecer mais tarde no programa.

A amizade perdida de Rhaenyra e Laena Velaryon

Considerando que a primeira temporada aconteceu ao longo de 20 anos, a série não poderia se encaixar em tudo o que acontece nesses muitos saltos no tempo. Mas o aspecto que mais sentimos falta foi a amizade entre Rhaenyra e Laena Velaryon. Vimos um rápido vislumbre disso quando Rhaenyra chegou a Driftmark para seu noivado com o irmão de Laena, Laenor, mas assistindo à série, não dava para notar que elas cresceram e se tornaram as melhores amigas. Ao não mostrar o relacionamento, Rhaenyra perdeu a oportunidade de ser mais humanizada e Laena perdeu alguma caracterização chave que poderia ter permitido que sua morte trágica fosse mais forte do que aconteceu. Também teria dado contexto à profundidade da perda que Laenor sentiu pela morte de sua irmã e por que ele decidiu que preferia fugir de Westeros para viver sua vida em liberdade do que ficar ao lado de sua família em luto.

O mal-entendido de Alicent sobre o que Viserys estava falando em seu leito de morte

Como muitas famílias reais, os Targaryen adoram nomear uns aos outros com o nome de seus ancestrais, mas mudar as circunstâncias do início de sua guerra civil foi um exemplo de indução de gemidos.

Alicent viu o viserys chamar ela de Aemma, mas depois por um milagre ele parou de delirar e declarou aegon II o rei, detalhe: que apenas pra ela https://t.co/4d9YeVFBlC — Bigger than juh🦋 (@teamblack91) October 24, 2022

No livro, Alicent é uma intrigante ambiciosa que quer seu filho no trono e usa a morte de seu marido e a ausência de seu herdeiro escolhido para usurpar a reivindicação de Rhaenyra. Na série, no entanto, ela acredita que Viserys está falando sobre seu filho Aegon. E com os matizes bem-vindos de Olivia Cooke às caracterizações de Alicent, o mal-entendido de seu marido moribundo não acompanha muito bem. O show poderia ter sido melhor deixando as motivações de Alicent menos simpáticas e mais egoístas, considerando o derramamento de sangue por vir.