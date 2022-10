Pocah sofre acidente de carro e desabafa: “livramento de Deus”

A cantora Pocah foi vítima de um acidente de carro na madrugada deste sábado (29). Ilesa, ela utilizou suas redes sociais para tranquilizar seus fãs.

“Simplesmente o motorista do lado dormiu no volante e quase jogou a gente longe. Livramento de Deus logo cedo”, afirmou a artista.

Ela estava acompanhada de sua equipe e disse que o acidente poderia ter sido muito pior. Isso porque, segundo seu relato, um motorista acabou dormindo enquanto dirigia e atingiu o carro em que eles estavam.

“Quem me protege não dorme”, garantiu a ex-BBB, dessa vez pela sua conta no Twitter.

“Mulher que susto, que bom que não aconteceu nada grave, fiquem bem”, torceu uma fã.

“Fui ver seus story e tomei um susto, graças a Deus que tá tudo bem, o livramento que minha bichinha teve. Que Deus continue cuidando te protegendo e livrando de todo mal”, desejou outra.

“Fica bem, e mantém sua conexão com Deus, do jeitinho que vc faz, porque tá dando certo”, aconselhou uma terceira.

Jojo Todynho e Lucas Souza anunciam novo término: ‘não tem mais volta’

Após uma separação relâmpago no início deste mês, parece que o casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza realmente chegou ao fim. O militar anunciou, através de suas redes sociais, o fim do relacionamento com a cantora neste sábado (29).

“Eu e a Jojo, a gente não tá mais junto. A gente decidiu botar um ponto final na relação essa semana. Eu acredito que não tem mais volta dessa vez. Nossa relação foi uma relação boa até determinado momento”, afirmou ele, pelos stories do Instagram.

Segundo Lucas, dessa vez quem optou por dar um fim ao casamento foi a própria Jojo. No início de outubro, Lucas tinha anunciado o término, mas no dia seguinte o casal já reatou - veja aqui o vídeo de Lucas.