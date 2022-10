Lucas Souza fala como lida com o sucesso de Jojo Todynho e as críticas

Aos 21 anos, Lucas Souza deixou o anonimato e assumiu um romance com Jojo Todynho, com quem casou e precisou aprender a lidar com o sucesso e os boatos que rondam a apresentadora do talk show “Jojo Nove e Meia”, no Multishow.

Depois de anunciar o fim do matrimônio e voltar atrás, o oficial do exército revelou que precisou cuidar da saúde mental para lidar com críticas que surgem nas redes sociais: “É muito diferente da minha vida antigamente. Eu tinha uma vida no anonimato e mais regrada. Agora, tenho uma vida pública. Tem que se adaptar e a melhor maneira é se adaptar às críticas, à vida dela, tentar acompanhar Jojo”, contou ele durante uma entrevista à Quem.

Outro choque ao assumir o romance foi a receptividade dos fãs e haters da cantora. Para o militar, a internet é muito cruel. Logo no começo do namoro, Lucas precisou lidar com comentários preconceituosos e maldosos e também deu um tempo das redes sociais.

“Ela é maravilhosa e linda. Só que as pessoas são extremamente preconceituosas, e acham que uma mulher fora dos chamados padrões de beleza, preta, não pode ser amada por um cara branco. A internet é muito cruel”, disse ele.

Na entrevista, Lucas Souza disse que precisou de ajuda para lidar com o psicológico e com a vida pública: “Todo mundo opina sobre tudo. As pessoas acham que opinião não é ofensa. Tem que saber lidar, tem que ter um preparo psicológico. Eu faço terapia, faço consulta com psicólogo, porque, querendo ou não, você no seu subconsciente deixa aquilo te abalar, o que acaba afetando algumas coisas na sua vida”, explicou ele.

Segundo Lucas, o acompanhamento é importante para evitar outros problemas: “Imagina uma pessoa comum, de uma hora para outra, sem preparo, sem ‘querência’... Quando a pessoa quer ser exposta, tudo bem, mas quando ela não quer ser exposta e tem um receio acaba sendo mais difícil”.

