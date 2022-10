“Ele é solitário”, revelou Alexandre Nero sobre seu personagem em “Travessia”

Após dez anos de “Salve Jorge”, Alexandre Nero voltou a interpretar Stenio, um advogado um pouco atrapalhado e muito apaixonado por Helô (Giovanna Antonelli), que também retornou na novela “Travessia”, de Gloria Perez.

Mas, diferente do que todos pensavam, o casal começou a trama separados e Alexandre culpou a delegada por isso: “Quem pediu o divórcio foi Helô. Por ele, os dois não teriam se separado”, contou o ator, durante uma entrevista ao Extra.

Ele afirmou ainda que o personagem é sempre visto com alguém de muito bom humor, mas no íntimo nada é como parece: “O Stenio é um homem sorridente, mas, no íntimo, é solitário. Por isso, está sempre atrás dela”.

Em "Travessia", o advogado Stenio (Alexandre Nero) trabalha ao lado de Laís (Indira Nascimento) (João Miguel Júnior/Globo)

Para Alexandre Nero, a volta do personagem em “Travessia” só foi possível pela passagem do tempo e também pela ideia da separação: “O final feliz funciona na novela, o que não funciona é felicidade o tempo inteiro. Essa passagem do tempo é inevitável. Como todas as pessoas, os dois mudaram”, alertou o famoso.

Na trama da Globo, Stenio está com mais de 40 anos e por isso ele carrega todo um peso nas costas: “Não estamos mais falando de um garoto de 35 anos. Ele começa a ver que está envelhecendo. Os dramas e a vida começam a ficar um pouco mais pesados. Estou bastante curioso para ver onde a Gloria vai botá-lo”, confessa ele, que gosta do conflito criado pela autora.

A personagem de Vanessa Giácomo é indesejada?

Leonor, personagem de Vanessa Giácomo, começou a ser perseguida pelos fãs de “Travessia” nas redes sociais, que alegam que ela não é a mulher independente que pensavam.

Atriz Vanessa Giácomo muda visual para "Travessia" (Reprodução/Instagram)

Depois de descobrir que sua irmã, Guida (Alessandra Negrini), se casou com o seu ex-namorado, Moretti (Rodrigo Lombardi), a personagem ficou insistindo em um assunto só: acabar com o relacionamento deles.

Além disso, ela parece querer muito ficar íntima de Stenio (Alexandre Nero), que é ex-marido de Helô (Giovanna Antonelli), que, no capítulo de terça-feira (25), deu um fora na prima, que parece que deseja namorar o advogado de Moretti.

