Looks de Zoé chamam a atenção em “Todas as Flores”, mas você não reparou nisso

O figurino de um personagem é algo essencial para a sua composição e para Labibe Simão “Todas as Flores” quer levar ao público uma proposta realista e que descreva bem cada núcleo da novela, que estreou no Globoplay.

A figurinista ressalta que Zoé, vivida por Regina Casé, é uma vilã cheia de deboche e crueldade, mas que tem uma personalidade espalhafatosa e, por isso, roupas mais coloridas e muitas joias fazem parte do guarda-roupa.

"Todas as Flores": Maíra (Sophie Charlote), Judite (Mariana Nunes), Zoé (Regina Casé) e Vanessa (Leticia Colin) (Estevam Avellar/Globo)

Ela ainda deixa escapar que a personagem é sempre cheia de si e gosta de ser o centro das atenções e para ajudar o público tem sempre a letra Z em uma parte do figurino, seja no sapato ou em um pingente: “Antes dela falar alguma coisa, a imagem dela chega primeiro. A Zoé não quer passar despercebida”.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho quer ser atriz: Famosa encara aulas para conseguir novos projetos

Segundo a figurinista de “Todas as Flores”, o público ainda vai se surpreender com as peças que são usadas pela personagem de Regina Casé: “Ela quase acerta o look, mas acaba escolhendo uma bolsa grifada pintada de rosa. Ela sempre tem um pouco de exagero”, explica Labibe.

Com muito humor, Zoé não é flor que se cheire

Não se engane com a personagem de Regina Casé. Na novela do Globoplay, ela vive fazendo relatos caridosos sobre ajudar os mais necessitados, mas por trás desta personalidade há uma mulher com um passado cheio de delitos, que não morreram no presente e serão mostrados até o fim da trama.

“A Zoé é uma vilã que faz coisas abomináveis. Mas, como quase todas as vilãs do João Emanuel Carneiro, ela também é engraçada, complexa e cheia de nuances. É um grande desafio que estou encarando na minha carreira”, comentou Regina Casé.

Em “Todas as Flores”, Zoé (Regina Casé) fala de caridade, mas não é santa (Paulo Belote/Globo)

Escrita por João Emanuel Carneiro, “Todas as Flores” conta com Humberto Carrão, Mariana Nunes, Fabio Assunção, Caio Castro, Thalita Carauta, Nicolas Prattes, Ana Beatriz Nogueira, Cassio Gabus Mendes, Zezeh Barbosa, Douglas Silva, Mary Sheila, Naruna Costa, Mumuzinho, Moira Braga, Camila Alves, Cleber Tolini, Amanda Mittz, Nilton Bicudo, Suzy Rêgo, Yara Charry, André Loddi, Xande de Pilares, Chico Diaz, Heloisa Honein, Jhona Burjack, Luis Navarro, Micheli Machado, Kelzy Ecard, Duda Batsow, Ângelo Antônio, Bárbara Reis, Valentina Bandeira, Leonardo Lima Carvalho, Rodrigo Vidal, Samantha Jones, Luiz Fortes, entre outros.

LEIA TAMBÉM: Alana Cabral venceu o “Super Chefinhos” com salmão e sobremesa feita pela avó