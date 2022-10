Lilia Cabral abandonou “Chocolate com Pimenta” e este foi o motivo; relembre

Lília Cabral tem uma carreira cheia de sucessos e, entre eles, está a personagem Bárbara, que faz parte do grupo de vilões de “Chocolate com Pimenta”. Mas, no meio da novela a atriz acabou deixando o elenco e dando um trabalho extra para Walcyr Carrasco, autor do clássico.

Em "Chocolate com Pimenta", Bárbara (Lilia Cabral) e Jezebel (Elizabeth Savalla) brigam por Vivaldo (Fúlvio Stefanini) (Divulgação/Globo)

O motivo para a saída brusca da personagem foi a descoberta de uma doença durante as gravações. Para quem não se lembra, em 2003, a atriz se afastou dos estúdios para cuidar da saúde e o autor optou em criar um novo rumo para Bárbara, que acabou fugindo com o circo de Ventura.

Além disso, Walcyr Carrasco precisou dar um jeito para que a esposa do prefeito Vivaldo (Fúlvio Stefanini) ficasse careca. Na trama, a personagem de Lília Cabral ressurge das cinzas para atrapalhar o casamento entre Vivaldo e Jezebel (Elizabeth Savalla), outra atrapalhada vilã de “Chocolate com Pimenta” e, na cena, ela aparece sem cabelo, algo que foi negado pela atriz.

Na época, a veterana se recusou a raspar o cabelo e negociou com o autor para que tudo fosse feito com a ajuda da maquiagem, que lhe colocou uma pele de látex.

Lilia Cabral aparece careca em cena de "Chocolate com Pimenta" (Divulgação/Globo)

Na cena, a primeira dama é escoltada por Miguel (Caco Ciocler) e pelo palhaço do circo (Jorge Fernando) e invade a igreja no meio da cerimônia e revela a todos que não está morta como pensavam. Diante da aparição, Vivaldo fica surpreso, Jezebel deixa cair o buquê. Já Estelinha (Marcela Barrozo), em lágrimas, corre para abraçar a mãe. Bárbara explica que só resolveu voltar para a cidade por causa da menina.

No meio do tumulto, Jezebel insiste em se casar de qualquer jeito, já que tem uma certidão de óbito garantindo que Bárbara está morta. A vilã ainda aconselha a primeira-dama a dar um jeito de provar que está viva, se quiser seus direitos. As duas começam a discutir dentro da igreja e a se estapear. Vivaldo tenta apartar a briga e Padre Eurico (Renato Rabelo) intervém, aconselhando o prefeito a receber sua esposa de volta em casa.

