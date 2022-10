Jojo Todynho e Lucas Souza anunciam novo término: ‘não tem mais volta’

Após uma separação relâmpago no início deste mês, parece que o casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza realmente chegou ao fim. O militar anunciou, através de suas redes sociais, o fim do relacionamento com a cantora neste sábado (29).

“Eu e a Jojo, a gente não tá mais junto. A gente decidiu botar um ponto final na relação essa semana. Eu acredito que não tem mais volta dessa vez. Nossa relação foi uma relação boa até determinado momento”, afirmou ele, pelos stories do Instagram.

Segundo Lucas, dessa vez quem optou por dar um fim ao casamento foi a própria Jojo. No início de outubro, Lucas tinha anunciado o término, mas no dia seguinte o casal já reatou.

“Eu tô com minha consciência muito tranquila em relação a tudo que eu fiz e quem eu fui. Foi ela quem terminou. A gente não estava se acertando mais e depois que voltou foi um inferno. Eu respeito a decisão dela e espero que ela conquiste todas as coisas que ela planeja conquistar”, torceu Lucas.

Ele ainda deixou em aberto o motivo exato do término, mas deu algumas pistas. “Foi uma atitude decorrente de uma situação que ela fez comigo e que eu me senti traído. Não cabe eu explicar aqui porque eu não quero expor ela, mas toda situação gera uma reação. Eu já vinha alertando a Jojo várias vezes e ela nada. Então eu resolvi tomar essa atitude. Mas foi com uma dor no coração gigantesca”, declarou.

Lucas Souza confirma fim de casamento com Jojo Todynho: “Eu acredito que não tem mais volta. Tirei minhas coisas às pressas e estou em um hotel”.pic.twitter.com/9SvldymuAT — Central Reality (@centralreality) October 29, 2022

No último final de semana, o casal compareceu no Prêmio Multishow, mas não foram vistos juntos e nem postaram fotos juntos nas redes sociais - entenda aqui.

Jojo e Lucas se casaram em janeiro desde ano, no Rio de Janeiro, após quatro meses de namoro.

