Henry Cavill deixa ‘The Witcher’ e Netflix anuncia substituto

O ator Henry Cavill não faz mais parte da série “The Witcher”, na Netflix. O ator principal anunciou sua saída da produção neste sábado (29) e pegou os fãs de surpresa.

A notícia chega na esteira da comemoração de seu retorno ao papel de Superman, dentro do universo de filmes da DC Comics. Mas a alegria do retorno do Homem de Aço agora será dividida com a tristeza pela troca de Geralt de Rivia.

Henry Cavill ainda deve seguir como o bruxo durante a terceira temporada, que estreia no início de 2023 - portanto, já gravada. A partir da quarta temporada, porém, um novo nome assume o manto.

A Netflix já anunciou quem será o substituto: Liam Hemsworth. O ator é conhecido por seu papel como Gale Hawthorne na franquia “Jogos Vorazes”.

“É oficial: The Witcher está retornando para a quarta temporada, e Henry Cavill entregará suas espadas a Liam Hemsworth como o novo Geralt de Rivia após a terceira temporada. Bem-vindo à família, Liam”, parabenizou Cavill, em sua conta no Instagram.

“Minha jornada como Geralt de Rivia foi repleta de monstros e aventuras e, infelizmente, deixarei meu medalhão e minhas espadas para a quarta temporada. Em meu lugar, o fantástico Sr. Liam Hemsworth assumirá o manto. Tal como acontece com os maiores personagens literários, passo a tocha com reverência pelo tempo gasto interpretando Geralt e entusiasmado para ver Liam como este homem fascinante e cheio de nuances”, continuou.

O ator desejou boa sorte ao colega. “Liam, esse personagem tem uma profundidade tão maravilhosa. Aproveite para mergulhar e ver o que você pode encontrar”, concluiu.

O australiano aproveitou para agradecer a Henry Cavill e também compartilhar em seu perfil a notícia. “Como fã de Witcher, estou muito feliz com a oportunidade de interpretar Geralt de Rivia”, disse Liam.

“Henry Cavill tem sido um Geralt incrível, e estou honrado por ele estar me entregando as rédeas e me permitindo pegar as lâminas do Lobo Branco para o próximo capítulo de sua aventura. Henry, sou seu fã há anos e me inspirei no que você trouxe para esse amado personagem. Estou realmente empolgado por entrar no mundo de The Witcher”, afirmou.

