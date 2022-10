“Travessia” será boicotada? Entenda como Cássia Kis atrapalhou a novela da Globo

A atriz Cássia Kis, que interpreta Cidália em “Travessia”, voltou a ser um dos nomes mais vistos nas redes sociais ao comentar sobre casais homoafetivos, política e pandemia durante uma entrevista para a jornalista Leda Nagle.

Aos 64 anos, a famosa, que contracena com Jade Picon e Humberto Martins na novela da Globo, ganhou inúmeros haters que criticaram sua postura e levantaram a hashtag “Fora Cassia Kis” no Twitter: “A tal da Cassia Kis nunca foi maneira, já vinha tendo falas homofóbicas há anos e não é surpresa pra mim o posicionamento político dela”, criticou um perfil.

Um outro anônimo fez um apelo para a TV Globo, que também foi citada durante a entrevista da veterana, que está em sua última novela na emissora: “Globo, demita Cássia Kis. Homofobia é crime e ela deve deixar um veículo de comunicação que alega prezar a diversidade. Crime não deve ser tolerado!”.

Atriz Cássia Kis revelou aborto aos 29 anos e disse que hoje é ativista contra o ato (Reprodução/Instagram)

Usando a hashtag “Fora Cassia Kis”, alguns fãs de “Travessia” começaram a propor um boicote a novela de Gloria Perez, onde a atriz vive uma vilã, que faz tudo para proteger Chiara (Jade Picon): “Esta canalha ainda está na novela das nove. Ela é uma homofobia retrógrada”, escreveu um fã da trama.

Após a repercussão negativa da entrevista dada por Cássia Kis, a direção da Globo resolveu se posicionar. Em um comunicado, a emissora disse que segue firme com o seu compromisso com a diversidade: “A Globo tem um firme compromisso com a diversidade e a inclusão e repudia qualquer forma de discriminação”, disse a nota,

Entenda o conflito gerado pela atriz de “Travessia”

Durante uma live com a jornalista Leda Nagle, a veterana da Globo teve algumas falas homofóbicas, que viralizaram nesta quinta-feira (27): “Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas”, disse a famosa..

A atriz disse ainda que o filho trabalha em uma instituição que busca construir homens de verdade: “Hoje, eu tenho um filho dentro da minha casa, dentre os meus quatro, o Joaquim. Ele trabalha no centro Dom Bosco, que é uma escola com objetivo de construir homens de verdade. É o caminho certo, não tenho dúvida nenhuma. Diante de tantas ameaças sobre a família. A vontade que o mundo está de destruir a família”.

Em "Travessia", Cassia Kis interpreta Cidália (Ellen Soares/Globo)

Cássia Kis ainda afirmou que a pandemia foi importante para ela: “Eu estou com a vida cheia de Deus muito recente. Essa pandemia foi maravilhosa pra mim, ela me trouxe a verdade. Primeiro, eu conheci o Brasil Paralelo e fiquei assustada porque eram de direita e não que eu fosse de esquerda, porque eu já tinha me divorciado da esquerda lá atrás, em 2014. Ouvi falar do Olavo de Carvalho e saí fora do negócio”, contou.

