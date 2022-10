Ryan Murphy diz que ficaria “feliz em pagar” por um memorial dedicado às vítimas de Dahmer

Desde o lançamento da série ‘Jeffrey Dahmer: Um Canibal Americano’, vários membros das famílias das vítimas do serial killer se manifestaram contra a série. Dentre eles, Shirley Hughes, mãe do modelo Tony Hughes, denunciou a representação do programa dela e de seu filho, dizendo ao The Guardian: “Não vejo como eles podem usar nossos nomes e divulgar coisas assim”.

Outra familiar, Rita Isbell, irmã de Errol Lindsey, disse que “nunca foi contatada sobre o programa” antes de seu lançamento.

Mas, não é o que diz o criador da série, Ryan Murphy, que agora se manifestou esclarecendo os métodos de pesquisa que entraram na série de crimes reais da Netflix em meio à essa reação de familiares.

Murphy compartilhou que toda a equipe de produção não apenas realizou pesquisas intensivas e de vários anos sobre Dahmer – que assassinou 17 homens e meninos de 1978 até sua prisão em 1991 – e seus crimes, mas também tentou consultar os entes queridos das vítimas.

“É algo que pesquisamos há muito tempo”, disse ele em um evento da série no DGA Theatre de Los Angeles na quinta-feira, segundo o The Hollywood Reporter. “Ao longo dos três, três anos e meio em que estávamos realmente escrevendo, trabalhando nele, chegamos a cerca de 20 das famílias e amigos das vítimas tentando obter informações, tentando conversar com as pessoas e nem uma única pessoa nos respondeu nesse processo”.

Sem a percepção de amigos próximos e familiares, Murphy observou que a equipe “confiava muito fortemente em nosso incrível grupo de pesquisadores” para descobrir mais sobre a vida das vítimas de Dahmer. Ele acrescentou: “Eu nem sei como eles encontraram muitas dessas coisas. Mas foi como um esforço de noite e dia para tentar descobrir a verdade dessas pessoas”.

Mas, de acordo com Murphy e Paris Barclay (que dirigiu os episódios 6 e 10 da série), eles estavam centrados na ideia de entender o que permitiu que o serial killer escapasse por um período tão longo e também “comemorasse” o legado de suas vítimas.

“Algo que conversamos muito durante a produção é que não estávamos muito interessados em Jeffrey Dahmer, a pessoa, mas o que fez dele o monstro que ele se tornou”, disse Murphy. “Nós conversamos muito sobre isso... e falamos sobre isso o tempo todo. É realmente sobre privilégio branco. É sobre racismo sistêmico. É sobre homofobia”.

“Trata-se de garantir que essas pessoas não sejam apagadas pela história e que tenham um lugar, que sejam reconhecidas e que foram importantes e que viveram vidas plenas. E vieram de todos os tipos de lugares diferentes, mas eram reais pessoas”, explicou Barclay. “Não eram apenas números. Não eram apenas fotos em outdoors e postes telefônicos. Eram pessoas reais com famílias amorosas, respirando, vivendo, esperando. Era sobre isso que queríamos que fosse”.

Quando a atriz Niecy Nash – que interpreta a vizinha de Dahmer (Evan Peters) Glenda Cleveland na série – perguntou por que um memorial para as vítimas não havia sido criado, Murphy revelou que era algo que ele queria corrigir.

“Qualquer coisa que pudéssemos fazer para que isso acontecesse, você sabe, eu ficaria feliz em pagar por mim mesmo”, ele compartilhou. “Acho que deveria haver alguma coisa. E estamos tentando fazer com que as pessoas falem sobre isso. Acho que há alguma resistência porque acham que o parque atrairia pessoas interessadas em homenagear o macabro... acho que algo deveria ser feito”.