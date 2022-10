Quadro de reforma do “Mais Você” emocionou, mas deixou os fãs divididos

Ana Maria Braga retorna com quadro de reforma no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Depois do “Super Chefinhos” chegar ao fim, o quadro “Dando um Retoque” voltou a ser exibido no “Mais Você” e dividiu a opinião dos telespectadores do programa de Ana Maria Braga, que toda sexta-feira é gravado.

Nesta semana, a equipe renovou o quarto de uma garota que mora no Rio de Janeiro e a história comoveu os fãs do matinal: “O ‘Mais Você’ me fazendo chorar logo cedo com esse quadro ‘Dando um Retoque’”, escreveu uma anônima.

O sentimento também foi visto por outros usuários do Twitter: “Amo assistir as transformações do Jairo! Eu sempre, sempre, choro junto com ele”, declarou uma fã do quadro.

Eu tô me emocionando junto com elas 🥹🥹🥹 #MaisVocê pic.twitter.com/uxmVP0IY66 — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 28, 2022

Um segundo perfil elogiou o programa, mas criticou Ana Maria Braga por não levar o arquiteto Jairo de Sender para a mesa de café da manhã: “Por que não colocam o Jairo na mesa com a Ana Maria para ir comentando o quadro? Deixam ele ali do lado para nada, enquanto a Ana lê o que está falando, a falta de naturalidade no programa faz falta”.

Outra fã do “Mais Você” disse que o “Dando um Retoque” deveria ser levado para mais pessoas: “Eu acho que esse quadro deveria procurar/ajudar exatamente pessoas que necessitam. que muitas delas não tem um lugar nem pra deitar. Isso faria a diferença. Nossa, achei tão forçado”.

A carinha da Gabi vendo o quarto novo 🥺💜 #MaisVocê pic.twitter.com/zdWaWDlmNe — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 28, 2022

Vale destacar que Jairo de Sender fez um mistério durante todo o quadro de reformas. Depois de revelar que mudaria o quarto da participante escolhida, ele encontrou alguns macarrões de piscina e avisou que o material seria usado no novo cômodo.

Mas, apenas no final do projeto, quando a família viu tudo pronto, que o telespectador do “Mais Você” descobriu que ele usou o material para fazer a cabeceira da cama da criança, que ficou toda colorida e surpreendeu a mãe e a avó.

