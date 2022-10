Pedro Bial apresenta o novo “Linha Direta”; relembre como era o programa

Garantido na grade da TV Globo em 2023, o “Linha Direta” já tem o seu novo apresentador. Segundo a emissora, Pedro Bial foi escolhido para conduzir o programa, que ganha uma nova versão no próximo ano.

Inspirado em programas americanos, como “Yesterday, Today and Tomorrow” e “The Unsolved Mysteries”, a atração fez sucesso entre 1990 e 2007, quando era exibida no horário nobre. Ao longo dos anos, o programa foi comandado por Hélio Costa, Marcelo Rezende e Domingos Meirelles.

Caso Césio 137

Em 2007, o “Linha Direta – Justiça” exibiu um episódio sobre as vítimas do maior acidente radioativo em área urbana do mundo, que aconteceu em Goiânia (GO), em 1987.

o "Linha Direta", Devair (Marcello Gonçalves) encontra um pó brilhante e não sabe que contém radiação (Fabrício Mota/Globo)

Chamado de “Caso Césio 137″, o programa exibiu uma série de reportagens com familiares de vítimas, moradores da região e repórteres que acompanharam de perto o acidente. Além disso, psicólogos, promotores e professores também deram depoimentos sobre a tragédia , que teve quatro pessoas mortas e 675 contaminadas.

Renan Monteiro, Marcello Gonçalves, Maria Gabriela e Felipe Abib participaram da simulação feita pelo programa.

Tráfico de drogas

Em outro ano, o Linha Direta mostrou uma rede internacional de tráfico de drogas que foi descoberta a partir da prisão de uma mulher no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, em 2002. Na época, ela tentou embarcar transportando drogas do Rio de Janeiro a Amsterdã, na Holanda.

O programa também exibe o caso de Cleyton, morto, aos 24 anos, por um comerciante no interior de Pernambuco, em 2006, após uma disputa de terras.

Caso Mônica Granuzzo

Linha Direta: Monica Granuzzo (Fernanda Carvalho) conhece Ricardo (Rafael Sardío) na porta de uma casa noturna (João Miguel Júnior/Globo)

Em 2007, o programa levou ao ar o caso que envolveu a morte de Mônica Granuzzo, uma adolescente que caiu do sétimo andar de um prédio no bairro da Fonte da Saudade, no Rio de Janeiro, em 1985.

Como era de costume, o Linha Direta exibiu depoimentos de familiares, promotores e desembargadores. A cantora Angela Rô Rô também gravou um depoimento e cantou “Mônica”, música que compôs em 1985 em homenagem à menina de 14 anos.

Na simulação, a atriz Fernanda Carvalho interpretou Mônica e o ator Rafael Sardão viveu Ricardo. Eles se conheceram em uma festa e, no dia seguinte, ele a convida para sair, mas antes a chama para ir ao seu apartamento.

