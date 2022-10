Parque do Rio em construção ganha nome de Susana Naspolini como forma de homenagem

Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro, publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (27), que o parque a ser construído ganhará o nome da jornalista Susana Naspolini. O espaço a contar com homenagem à repórter, que morreu de câncer nesta terça-feira (25), será situado em Realengo, Zona Oeste do Rio.

A jornalista da TV Globo faleceu aos 49 anos e teve grande destaque no jornalismo comunitário. Além da praça com seu nome, Susana será homenageada com seu nome em outra praça no bairro Cobrex, determinado pela Prefeitura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Embora o local tenha sido batizado com o próprio nome do bairro, passará a ser conhecido por Susana Naspolini. Por outro lado, Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense, ganhará uma creche municipal com o nome da repórter.

Veja mais:

Filha de Susana Naspolini, que também já tinha perdido o pai, lamenta a morte da mãe

Julia Naspolini, filha da repórter Susana Naspolini que morreu nesta terça-feira (25), escreveu um texto em suas redes sociais como forma de homenagem à mãe. A jovem registrou uma despedida à jornalista adicionada à legenda de uma foto com as duas lado a lado.

No período em que Susana tratava de um câncer, sua filha havia pedido orações em suas redes. Após o falecimento da repórter, Julia a classificou que sua filha era “nossa guerreira”.

“É com o coração doendo que venho contar pra vocês que mamãe não está mais com a gente. Ela lutou muito, nossa guerreira! Agradeço muito pelas orações, muito mesmo, muito obrigada, mas infelizmente não deu”, escreveu em suas redes.

A jovem também havia perdido o pai em 2014, Maurício Torres, também jornalista que sofreu um quadro infeccioso. O homem faleceu aos 43 anos de idade.

Diversos nomes da comunicação televisiva prestaram homenagens à Susana. Abaixo você confere: