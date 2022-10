Jojo Todynho tem um novo desafeto, mas é surpreendida com pedido de desculpa

Cariúcha, mais conhecida como a Garota da Laje, não esconde a mágoa que tem de Jojo Todynho e, durante uma entrevista ao Podcalizando (SBT), ela explicou como o conflito começou.

Segundo ela, tudo começou quando ela trabalhava no “Pânico”, programa da Jovem Pan, que também foi para a RedeTV! e para Band: “Eu falei ?Jojo maravilhosa, sou sua fã, posso fazer uma entrevista com você?”, disse ela.

De acordo com Cariúcha, Jojo Todynho teria dado uma resposta atravessada e ela teria se sentido desrespeitada: Eu só queria que ela me tratasse com respeito. Eu falei com o diretor ‘não vou fazer a matéria com ela’. E ele falou ‘se você não fizer, você vai ser demitida’, e eu falei ‘dane-se’”.

LEIA TAMBÉM: Quadro de reforma do “Mais Você” emocionou, mas deixou os fãs divididos

Ao podcast, a famosa disse que não tem mais interesse em acertar as coisas com Jojo. Para ela, o tempo passou.

Ex-A Fazenda quer fazer as pazes com Jojo

Diferente de Cariúcha, Vini Buttel quer fazer as pazes com a vencedora de “A Fazenda 12″. Ao ser eliminado do reality show rural, o modelo participou da “Cabine de Descompressão” e falou para Lucas Selfie que se arrepende dos comentários que fez.

Fora do reality, o influenciador digital assistiu ao seu comentário gordofóbico e pediu desculpas. No vídeo, ele fala para Iran, André, Bruno e Bárbara que fez os testes de saúde: “A Jojo conseguiu fazer esse teste?”, questionou o famoso, dando risos.

Comentário gordofóbico de Vini Buttel em "A Fazenda 14" faz JojO Todynho pedir a saída do modelo (Reprodução)

Já sabendo que Jojo Todynho respondeu o questionamento e ainda pediu para ele sair do programa, Vini explicou a conversa e pediu perdão: “Jojo, peço desculpas. Não fui gordofóbico, foi mais uma questão de... Eu assisti ‘A Fazenda’ dela, acho que ela foi sensacional, mas me lembro delas nas provas. Tinha provas que ela nem fazia”.

Segundo ele, a mensagem não era para ser vista como preconceituosa: “Peço desculpas de verdade se pareceu que eu fui gordofóbico. Tinham provas que ela já falava que não iria fazer porque eram mais difíceis, falando de condicionamento físico. Não estava sendo gordofóbico”.

LEIA TAMBÉM: “A Fazenda 14″: Pétala se declara para Iran e Alex se revolta com Deolane