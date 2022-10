Gisele Bündchen e Tom Brady anunciam divórcio após 13 anos casados: “Decidimos amigavelmente”

A modelo Gisele Bündchen e o jogador de futebol americano Tom Brady anunciaram nesta sexta-feira (28) que o casamento deles chegou ao fim. Eles se divorciaram após 13 anos juntos e ambos fizeram postagens nas redes sociais confirmando a separação. Os dois são pais de Viviane, de 9 anos, e de Benjamin, de 12.

Gisele Bündchen anunciou em seu Instagram a separação de Tom Brady (Reprodução/Instagram @gisele)

“Com gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu decidimos amigavelmente assinar o divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, os quais amo com todo meu coração. Vamos continuar criando juntos os dois e dando todo amor, cuidado e atenção que eles merecem tanto”, escreveu Gisele nos stories de seu Instagram.

“A decisão de terminar nosso casamento não é fácil, mas nos distanciamos e embora seja, é claro, difícil passar por algo assim, eu me sinto abençoada pelo tempo que ficamos juntos e desejo o melhor para Tom sempre. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada nessa fase difícil”, destacou ela.

Já Tom Brady ressaltou na sua postagem que, junto com a super modelo, vai continuar focado na criação dos filhos.

“Nos últimos dias, minha esposa e eu finalizamos o nosso divórcio após 13 anos de casamento. Chegamos a essa decisão de forma amigável, e com gratidão pelo tempo que passamos juntos. Fomos abençoados com filhos maravilhosos que vão continuar sendo o centro do nosso mundo. Vamos continuar trabalhando juntos como pais para garantir que eles recebam o amor e atenção que merecem”, disse ele.

Tom Brady também fez postagem nas redes sociais anunciando a separação de Gisele Bündchen (Reprodução/Instagram @tombrady)

“Chegamos à decisão de terminar o casamento após muita consideração. É claro que fazer isso é dolorido e difícil, como é para muitas pessoas que passam por isso todos os dias ao redor do mundo. Mas desejamos o melhor um ao outro enquanto seguimos os novos capítulos de nossas vidas que ainda serão escritos”, ressaltou o atleta.

Conforme o site TMZ, Gisele e Tom estão negociando os termos do divórcio desde o início de setembro deste ano. Eles já teriam entrado em um acordo a respeito da separação dos bens e da guarda compartilhada dos filhos.

A brasileira e o norte-americano se conheceram em dezembro de 2006. Três anos depois, se casaram e eram considerados um dos casais mais apaixonados do mundo das celebridades.

Gisele, de 42 anos, deixou as passarelas em 2015 e passou a se dedicar a campanhas de moda, além de investir na carreira de atriz e na atuação como ativista. Já Brady, de 45, chegou a anunciar sua aposentadoria do futebol americano em fevereiro deste ano, mas voltou atrás no mês seguinte e segue ativo na NFL, a liga do esporte nos Estados Unidos.

Motivos da separação

Conforme o jornal “US Weekly”, uma fonte próxima ao jogador revelou que o casamento dele com a modelo sofreu um desgaste depois que ele desistiu de se aposentar.

“Gisele disse a Tom que ou ele deixa o futebol para passar um tempo com a família ou ela se vai para sempre. Ela não quer que ele continue se machucando e não possa aproveitar a vida no futuro. Ela está fazendo isso por sua família”, contou a fonte.

