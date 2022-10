Cortes e personagens de fora: Conheça os dramas da produção de “Todas as Flores”

Antes de colocar “Todas Flores” no ar, João Emanuel Carneiro precisou lidar com muitos pedidos da direção da Globo, sendo que o primeiro foi trocar o nome de “Olho por Olho” para o atual. Em seguida, veio o mais complexo, mudar a plataforma de exibição da produção, que estava prometida para ser uma novela das nove da Globo.

Depois de mexer os pauzinhos e analisar algumas produções que estavam em andamento, a direção de dramaturgia decidiu colocar “Travessia”, de Gloria Perez, na frente e tirar a novela de João Emanuel da fila de folhetins que estariam no horário. Com isso, “Todas as Flores” foi direcionada para o Globoplay, streaming do canal, onde era possível ir mais além no enredo, que também passou por adaptações. As revelações foram feitas durante a festa de lançamento, na última segunda-feira (24), no Rio de Janeiro.

Elenco se reúne em festa de lançamento de "Todas as Flores", segunda novela original Globoplay (Reginaldo Teixeira/Globo)

“Precisei deixar a produção mais concisa e, por isso, aconteceram as ‘mortes’ dos personagens. Fui eliminando alguns núcleos, mas não mudei muito a história, não. A novela acabou ficando mais enxuta e, sinceramente, acho que isso vai acontecer daqui por diante”, contou o autor.

Mas, para ele, a ideia não foi tão ruim. Durante o evento, João Emanuel Carneiro revelou que não ficou decepcionado com a decisão da Globo: “Eu gostei. A mudança significou um desafio para mim, já que é algo novo. Depois, eu gostei de ter menos capítulos, sempre achei 180 um número exagerado”.

"Todas as Flores": Maíra (Sophie Charlote), Judite (Mariana Nunes), Zoé (Regina Casé) e Vanessa (Leticia Colin) (Estevam Avellar/Globo)

Para ele, matar os personagens foi o momento mais complexo desta nova fase da novela, mas ele garante que está confiante, já que “Avenida Brasil” e outras produções seguem fazendo sucesso.

“Até hoje, as pessoas falam de Carminha, Tufão e Nina. Sempre querem que você supere aquele sucesso e enquanto isso não acontece, você segue trabalhando”, comentou o autor de “Todas as Flores”.

