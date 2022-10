Cena de Jade Picon em “Travessia” vira desafio no TikTok

Usuário do TikTok transformaram uma cena de Jade Picon em “Travessia” em uma trend na rede social. O desafio coloca os internautas para competirem entre quem consegue fazer a “melhor imitação” da jovem atriz.

A trend é baseada áudio de uma cena da primeira semana da novela, em que Chiara (Picon) reclama com Guerra (Humberto Martins) sobre as interferências dele em sua vida amorosa. Contudo, o empresário estava tendo um acesso de fúria bem no momento em que a filha chega.

O desafio é acompanhado de um filtro com o estilo de maquiagem de Jade Picon.

Confira:

Como dá para perceber, tem quem aproveite o momento para brincar com a falta de diversidade de expressões de Chiara até o momento.

Já outros preferem aproveitar a oportunidade para mostrar o talento e pedir vaga na próxima novela da TV Globo.

Críticas

As críticas a atuação de Jade não são novidade, já que antes mesmo de “Travessia” começar a ex-BBB foi alvo de críticas por entrar para o elenco da novela sem ter se formado em Artes Cênicas.

Na sequência mais criticada dessa semana, Chiara tem uma discussão com seu pai. “Você não vai conseguir flopar minha história com Ari”, diz a personagem.

O diálogo, apresentando uma gíria fora de contexto que os jovens costumam usar, logo virou alvo de piadas na internet - mesmo entre quem apoia a atriz.

A combinação do equívoco de Gloria Perez e a má repercussão que Chiara vem tendo na internet se tornou um prato cheio para que os usuários avaliassem negativamente o capítulo em que essa discussão aconteceu.

Leia também: Primeira cena dramática de Jade Picon em “Travessia” divide opiniões