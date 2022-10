Cadê a voz de Patrícia Poeta: Fãs criticam presença da famosa no “Encontro”

Patrícia Poeta apresentou o “Encontro” praticamente sem voz e os telespectadores do programa da Globo não deixaram de comentar nas redes sociais e, é claro, que criticaram a famosa.

“Então, se a Patrícia está afônica, por que não deixa o Manoel falar mais e ela menos? Ela não quer largar o osso com medo de perder. Até a cadeira foi tirada, ficou só a dela agora. Ele tá ali só de enfeite, uma pena!”, escreveu uma anônima.

Outro fã do programa criticou a famosa e disse que ela poderia estar doente: “Alguém avisa a Patrícia que apresentar rouca não está legal. Aparentando gripe ou Covid”.

Já uma terceira pessoa ficou chateada ao ver que nem sem voz, Patrícia deu mais espaço para Manoel Soares, seu parceiro de programa: “Nem afônica a mulher deixa o Manoel falar ... Deus é mais”.

Por fim, um outro telespectador do “Encontro” questionou se a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes deixou a apresentadora entrar no estúdio sem voz: “Cadê a CIPA da Globo? Se eu vou trabalhar com uma tala no braço caem matando, a Patrícia Poeta pode trabalhar com a garganta nesse estado?”.

Fátima Bernardes voltou ao “Encontro” e deu bronca

Na quinta-feira (27), Fátima Bernardes voltou ao “Encontro”, programa que colocou no ar e ficou durante dez anos no comando, e pela primeira vez ela foi entrevistada por Patrícia Poeta e Manoel Soares, que assumiram o matinal.

Fátima Bernardes volta ao "Encontro" e muda a rotina do programa (Reprodução/Globo)

Além de falar sobre o “The Voice Brasil”, programa que vai apresentar a partir do dia 15 de novembro, Fátima Bernardes deu uma bronca na colega de TV Globo. Tudo aconteceu quando Patrícia falou sobre os feriados de 2023 e alegou que o próximo ano será cheio deles.

“Aqueles que a gente pode emendar e a gente já tá ali pensando quais dá pra viajar”, disse a apresentadora do “Encontro”, que logo foi questionada por Fátima se também iria aproveitar: “A gente? Ela tá se incluindo? Você tá aqui todo dia, como é que fica isso?”.

