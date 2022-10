Atores de ‘Vingadores’ se posicionam a favor da democracia no Brasil

Atores dos filmes “Vingadores”, da Marvel, resolveram aderir à campanha Nem Todo Herói Usa Capa, levantada no Twitter por famosos brasileiros em defesa da democracia no país. Nesta sexta-feira (28), vários nomes do estúdio deixaram sua mensagem de apoio às eleições presidenciais - escritas em português.

Robert Downey Jr., que interpreta o Homem de Ferro na franquia de heróis, retuitou uma mensagem do apresentador brasileiro Luciano Huck, endossando a opinião de que a educação é capaz de transformar a vida das crianças - e que as eleições são fundamentais para assegurar a educação.

“Com a acesso a uma educação de qualidade, toda criança pode inventar seu melhor futuro. Não espere por isso. Vote por isso”, escreveu o ator. Ele ainda puxou uma brincadeira: “PS: Ainda está reformando latas velhas? Vamos conversar”, fazendo uma alusão a um quadro do programa de Luciano.

Exatamente, @LucianoHuck. Com a acesso a uma educação de qualidade, toda criança pode inventar seu melhor futuro. Não espere por isso. Vote por isso. #NemTodoHeróiUsaCapa



PS: Ainda está reformando latas velhas? Vamos conversar. https://t.co/jf01SBYQEO — Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) October 28, 2022

Já Chris Hemsworth, o Thor, deixou claro que segue do lado da preservação do meio ambiente, ao compartilhar uma postagem da cantora e ex-BBB Juliette.

“Estamos com você nesta missão, Juliette! Vingadores brasileiros, neste domingo todos vocês são dignos de exercer seu voto, algo mais poderoso do que qualquer martelo. #NemTodoHeróiUsaCapa (Mas alguns sim)”, ressaltou.

Estamos com você nesta missão. @Juliette! Vingadores brasileiros, neste domingo todos vocês são dignos de exercer seu voto, algo mais poderoso do que qualquer martelo. #NemTodoHeróiUsaCapa (Mas alguns sim.) https://t.co/Y0YYr5znc1 — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) October 28, 2022

Lindo trabalho @lutravassos_! Por favor, saiba que quando você e os seus amigos escolhem enfrentar seus problemas, e não fugir deles, o mundo todo está com vocês. A cada brasileiro que vocês convencem a votar, o mundo está torcendo por vocês. #NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/TdrmqUDGZe — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) October 28, 2022

Outros nomes como Don Cheadle (Máquina de Combate) e Benedict Wong (Wong) também deixaram suas mensagens.

A vida de mulheres e crianças nunca deve estar em risco @CamilaPitanga! Neste domingo, as urnas eletrônicas devem ser mais fortes que as máquinas de guerra. #NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/IhQt61UPIh — Don" 't ask me google questions" Cheadle (@DonCheadle) October 28, 2022

Bravo, @jerlanalves! A gente transforma nossas histórias ao dizer não ao preconceito e optando pela verdade. Você e sua mãe enfrentando o ódio e votando por um futuro novo e melhor: isso é heróico! Obrigado! #NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/e1MSNlQKYB — Don" 't ask me google questions" Cheadle (@DonCheadle) October 28, 2022

Obrigado pela mensagem @_anahikari! Que suas palavras ecoem pelo Brasil. Nós estamos unidos contra a opressão! Nossos magos estão trabalhando pra proteger todos que se mobilizarem no domingo pra decidirem seu futuro #NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/AOxLB27NkJ — Benedict Wong (@wongrel) October 28, 2022

Como começou

A “adesão dos Vingadores” à campanha Nem Todo Herói Usa Capa começou quando um fã-clube do ator Paul Rudd pediu ajuda do também ator Samuel L. Jackson para vencer a abstenção nas urnas.

Jackson é conhecido por seu papel na franquia como Nick Fury, diretor da agência S.H.I.E.L.D. e mentor do time de super-heróis. Esse pedido foi compartilhado pelo apresentador Fábio Porchat, chegando até o ator estadunidense - que prontamente respondeu.

“Robert Downey Jr., Mark Rufallo, Chris Hemsworth, Don Cheadle, Benedict Wong, venham ver!”, convocou o diretor. “Isso não é um teste. Eleitores do Brasil, mandem suas histórias sobre como e por que estão votando. É hora de verdadeiros heróis se reunirem”, escreveu Jackson.

Te ouvindo aqui!@RobertDowneyJr, @MarkRuffalo, @chrishemsworth, @DonCheadle, @wongrel, venham ver!



🚨ISSO NÃO É UM TESTE. 🚨

Eleitores do 🇧🇷, mandem suas histórias sobre como e por que estão votando. É hora de verdadeiros heróis se reunirem.#NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/SjzNR4OaNm — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) October 28, 2022

Definitivamente @PauloVieiraReal, a fome no Brasil não é ficção, mas *pode* acabar. Ouçam nossos irmãos, votem no próximo domingo. #NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/5fFgCAwk3E — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) October 28, 2022

Mark Rufallo, que constantemente dá opiniões sobre a política brasileira - principalmente no que diz respeito à preservação ambiental - logo deu às caras e aderiu a campanha, puxando os outros colegas. Ele já gravou vídeos anteriormente pedindo votos ao candidato Lula (PT).

Embora não citem nominalmente nenhum candidato, as mensagens trazem um tom mais favorável ao ex-presidente Lula.

Vale lembrar que neste ano 32,7 milhões de brasileiros deixaram de votar nos candidatos que os representarão a partir de janeiro de 2023. Isso corresponde a 20,9% do eleitorado.

