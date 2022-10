“A Fazenda 14”: Pétala se declara para Iran e Alex se revolta com Deolane

Pétala Barreiros voltou da sexta roça e acabou revelando um segredo para Iran Malfitano. Durante uma conversa na cozinha de “A Fazenda 14″, a influenciadora digital confessou que gosta do ator, mesmo eles jogando em lados opostos.

Segundo ela, o ex-galã de “Malhação” (Globo) não faz parte das pessoas que ela quer ver fora do reality show rapidamente: “Eu queria que você soubesse que, apesar das nossas divergências e pensamentos diferentes, você é uma pessoa que eu não consigo não gostar”, afirmou a amida de Deolane.

Ao ouvir a declaração, Iran afirmou que o jogo atrapalha a convivência dentro da casa, mas que já conversou com Deolane Bezerra e Ellen Cardoso sobre as divergências que tem com cada uma. A ideia era resolver as brigas que acontecem pontualmente.

Em "A Fazenda 14", Pétala Barreiros se declara para Iran Malfitano (Reprodução/Record TV)

A famosa deixou claro que tem alguns desafetos na casa, mesmo sem dar nomes, e que teve a intenção de se afastar do grupo B, onde Iran está no momento. Mas, ao mesmo tempo, preferiu conversar com o ator para que ele não pense que está no mesmo contexto de outras celebridades.

Na cozinha de “A Fazenda 14″, Iran Malfitano disse que o convívio com Bárbara Borges e André Marinho fora do reality show o levou para o grupo B, já que ele tem um apego com a dupla.

Falando em divisão na casa, Alex Gallete revelou tudo que pensa sobre Deolane Bezerra e Ellen Cardoso. Durante uma conversa com Bárbara, Deborah Albuquerque e Pelé MilFlows, o peão disse que a advogada tem preguiça de ajudar: “Lava banheiro, faz comida, coloca o traseiro no sofá, dorme e fuma”, pontuou o famoso.

Já sobre Moranguinho, o ex-A Casa afirmou que ela também não faz quase nada dentro da sede: “Piscina, trocar a noite pelo dia, acorda e desce pra cá”, disparou.

LEIA TAMBÉM: Giovanna Ewbank deixa filho de castigo após comprar R$ 1 mil em jogos de celular

Alex ainda disse que vai colocar a dançarina na parede: “O que você está vivendo nesse reality rural? Você já pegou no porquinho? Você já pegou na galinha? Você já pegou no ganso? Você já se ajoelhou na grama? Você já pegou água no poço? Sua vida é só lavar banheiro e chamar o povo de preguiçoso”.

Vini está fora de “A Fazenda 14″

Nesta quinta-feira (27), Vini Buttel foi o sexto eliminado de “A Fazenda 14″ ao receber 21,14% dos votos para continuar no reality show da Record TV. Membro do grupo A, o famoso disputou contra Pétala Barreiros, do mesmo grupo, e Bárbara Borges, do B.

Na votação popular, Pétala Barreiros e Bárbara Borges, receberam 25,40% e 53,46% dos votos, respectivamente. A ex-atriz da Globo foi a primeira a retornar para a sede, deixando os amigos aliviados.

LEIA TAMBÉM: “A Fazenda 14″: Iran mostrou que não é planta e fez uma nova estratégia