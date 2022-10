10 fatos sobre a princesa Diana que você provavelmente não saiba

Diana continua sendo um ícone de força e independência para mulheres em todo o mundo, mesmo anos após a sua morte. Mas, será que todos os segredos dela já foram revelados?

Aqui estão 10 coisas que você pode não saber sobre a Lady Di.

1. A princesa Diana trabalhava em uma creche

Em 2015, o príncipe George começou a frequentar a Westacre Montessori School em Norfolk, Inglaterra, continuando o que se tornou uma tradição com a atual família real. Por insistência da princesa Diana, William e Harry frequentaram escolas Montessori. Antes de se tornar princesa, Diana trabalhou como assistente de creche na escola Young England Kindergarten em Pimlico, outra escola que adota o currículo Montessori.

2. A princesa Diana queria ser bailarina

Quando a altura de Diana chegou a 1,78m, no entanto, ela foi declarada alta demais para dançar profissionalmente. Mas sua paixão pela dança permaneceu mesmo depois que ela se casou com o príncipe Charles em 1981. Ela era conhecida por sua generosidade em apoiar o English National Ballet, tanto como dançarina particular, quanto por meio de esforços de arrecadação de fundos.

3. A irmã mais velha da princesa Diana, Sarah, também namorou o príncipe Charles

Dizia-se que o relacionamento de Sarah com Charles havia terminado quando ela contou alguns detalhes à imprensa e depois mostrou orgulhosamente a Charles o recorte de jornal. Charles a repreendeu e voltou suas atenções para Diana logo depois. Lady Sarah deu sua bênção a Charles e Diana; quando eles anunciaram seu noivado, Sarah observou que, “Eu os apresentei. Eu sou Cupido.”

4. O vestido de noiva da princesa Diana era uma obra de arte

O vestido de noiva extravagante da princesa Diana continua sendo um dos vestidos mais famosos - e copiados - da história. Projetado por David e Elizabeth Emanuel, o vestido de marfim foi feito de tafetá de seda e renda antiga, coberto com 10.000 pérolas (cada uma delas costurada à mão) e apresentava uma cauda de 25 pés.

5. A princesa Diana era extremamente protetora com seus filhos

Diana era notoriamente protetora de seus filhos e se esforçou muito para dar a eles uma educação um tanto “normal”, incluindo levá-los à escola quando podia. Mas o que você pode não saber é que ela também gostava de ocasionalmente satisfazer seus caprichos mais infantis, mesmo que isso significasse usar seu status real: uma vez ela convidou Cindy Crawford, Naomi Campbell e Christy Turlington para esperar na residência particular da família quando o príncipe William voltou da escola. “Eu era provavelmente um garoto de 12 ou 13 anos que tinha pôsteres de todas elas na parede, e fiquei vermelho e não sabia muito o que dizer, e meio que me atrapalhei e acho que praticamente caí as escadas na saída”, lembrou William.

6. A princesa Diana sempre mandava um bilhete de agradecimento

Diana era conhecida por enviar notas de agradecimento pelos menores atos e fazê-lo quase imediatamente. Diana incutiu isso em seus filhos também; quando um pacote de sua correspondência foi colocado em leilão em 2010, incluía uma nota de agradecimento escrita pelo príncipe William, supostamente para seu motorista, Davies: “Obrigado pelo vídeo de James Bond, é brilhante. Obrigada. Vejo você em breve. Com amor de William.”

7. A princesa Diana tinha alguns parentes bem interessantes

A madrasta de Diana, Raine, era filha da famosa escritora Barbara Cartland. Ela era prima de segundo grau, do ator americano Oliver Platt (eles nunca se conheceram). Ela também era prima em sétimo grau de Humphrey Bogart.

8. A princesa Diana amava o ABBA

A princesa adorava a banda “Dancing Queen”. Para homenagear sua falecida sogra, Kate Middleton pediu alguns dos maiores sucessos da banda sueca em seu casamento com o príncipe William.

9. A princesa Diana era uma grande fã do The Rocky Horror Picture Show

Tim Curry disse uma vez em uma entrevista que, quando a conheceu, ela agradeceu por fazer o filme, dizendo que “completou totalmente” a sua educação.

10. A princesa Diana está enterrada em uma ilha em Althorp, propriedade de sua família

Para manter a privacidade, Diana foi enterrada em uma ilha na propriedade de sua família, que não permite visitas. Há 36 carvalhos que levam ao lago, um para cada um de seus 36 anos. Em 2016, foi anunciado que o local de sepultamento da princesa receberia uma reforma multimilionária. Em 1º de julho de 2017, os príncipes William e Harry rededicaram o local durante um culto privado no que seria o aniversário de 56 anos de Diana.