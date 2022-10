“Travessia”: Núbia revela passado de Dante e arma para Brisa; saiba como será

Em “Travessia”, um capítulo do passado de Dante (Marcos Caruso) será revelado em breve, quando Núbia (Drica Moraes) chega ao Rio de Janeiro para morar com Ari (Chay Suede).

Segundo o colunista André Romano, do Observatório da TV, tudo acontece no capítulo 100 da novela da Globo. Na trama, a mãe do arquiteto levará uma bomba para a cidade e revelará a identidade do pai de Ari.

Segundo o site, Dante é o verdadeiro pai do jovem. No momento da revelação bombástica eles estarão afastados por causa de Guerra (Humberto Martins), que compra o namorado de Chiara (Jade Picon) com presentes caros, como apartamento, carro e roupas.

Em "Travessia", Núbia (Drica Moraes) se despede do filho, Ari (João Bavo), que está indo estudar em São Luís, levado pelo seu mentor e professor, Dante (Marcos Caruso) (Estevam Avellar/Globo)

“Mesmo que as coisas não tenham saído como eu desejei, foi bom a senhora ter vindo, dona Núbia: pelo menos elas ficaram claras... Eu sempre quis o melhor para o Ari. Não, não... não quero me atravessar no caminho de ninguém, dona Núbia”, explica o professor.

Em seguida, a personagem de Drica Moraes faz um pedido para o amigo: “O senhor foi sempre muito bom pra Ari, professor Dante... Mas agora deixe o menino viver, Ari fica empacado na vida não querendo desagradar o senhor”, responde a mãe do arquiteto.

Núbia leva susto antes de chegar no Rio de Janeiro

A personagem de Drica Moraes em “Travessia” nunca aprovou o relacionamento do filho com Brisa (Lucy Alves) e nos próximos dias ela fará de tudo para separar o casal de vez.

Tudo começa quando ela se assusta com a chegada da protagonista da novela em Mandacaru, depois de conseguir voar com Oto (Romulo Estrela) para o destino maranhense.

"Travessia": Ari (Chay Suede) vive no meio da relação turbulenta entre Brisa (Lucy Alves) e Núbia (Drica Moraes) (Camilla Maia/Globo)

Ao chegar na cidade, a ex-sogra ficará assustada e fará de tudo para que ela deixe Ari viver sua vida em paz com Chiara. Na cena, a vilã revela que o filho vai se casar com a patricinha e que Tonho (Vicente Alvite), filho de Brisa, está lá com o pai no Rio de Janeiro.

A estratégia não dá certo e a protagonista da novela de Gloria Perez volta ao Rio de Janeiro para recuperar o filho. Mas, Núbia tem mais uma carta na manga e, ao receber fotos de Brisa e Oto juntos no aeroporto, ela conta para Adalgisa (Priscila Vilela) que vai usar tudo para acabar com qualquer possibilidade de romance entre Ari e Brisa.

