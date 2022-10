“Travessia”: Guerra vira vovô querido e Rudá entrega os podres de Moretti

Em “Travessia”, Guerra (Humberto Martins) não é uma pessoa muito amável, mas pela segunda vez ele deixará o seu coração falar mais alto e vai fazer uma boa ação ao ajudar Tonho (Vicente Alvite) na busca por Brisa (Lucy Alves).

Depois de adotar Chiara (Jade Picon), no começo da novela da Globo, o personagem vai se encantar pelo filho de Ari (Chay Suede) e se tornará um vovô muito querido pelo menino, que deixa o Maranhão e vai viver no Rio de Janeiro.

Com o coração mole, o empresário irá contra o pedido da filha e vai se render aos desejos de Tonho, que acaba sendo cuidado pelas babás de Guerra. Tratando como se fosse seu parente e passando horas com o pequeno, ele vai descobrir que mesmo com um quarto cheio de brinquedos, Tonho é infeliz por não ter a mãe por perto.

Guerra (Humberto Martins) vai começar a procurar Brisa (Lucy Alves), protagonista de "Travessia" (Ellen Soares/Globo)

Neste momento, Guerra começa a buscar informações de Brisa, mesmo sabendo que isso pode magoar Chiara. Mas, tudo deve ser feito no sigilo para não estragar a felicidade da personagem de Jade Picon, que está namorando o pai de Tonho. Além disso, ele levará Núbia (Drica Moraes) para o Rio de Janeiro, para visitar o filho e o neto.

Rudá enfrenta Moretti em Portugal

Enquanto isso, em Portugal, Rudá (Guilherme Cabral) está cansado de Moretti (Rodrigo Lombardi) questionar sobre sua orientação sexual e decide enfrentar o empresário.

Em cenas que estão por vir, o jovem que criou a notícia falsa que afetou Brisa percebe que Moretti gosta de criar intrigas entre (Alessandra Negrini) e Leonor (Vanessa Giácomo) e decide expor o padrasto, mas não será levado tão a sério.

Em "Travessia", Rudá (Guilherme Cabral) quer entregar os podres de Moretti (Rodrigo Lombardi) (Adriano Fagundes/Globo/Adriano Fagundes/Globo)

As confissões do adolescente acontecem quando Leonor volta para Portugal para viver um tempo ao lado da irmã e colocar sua vingança em ação. Neste momento, Rudá, que gosta de uma vida mais reservada, decide se vingar e conta tudo que sabe sobre o personagem de Rodrigo Lombardi e afirma que ele se aproxima constantemente da ex-namorada para causar ciúmes em Guida.

