“Sou o ‘Rei do Gado’ até hoje”, revelou Antonio Fagundes ao falar da novela

Além dos fãs, o retorno de “O Rei do Gado”, novela que será exibida no “Vale e Pena Ver de Novo” após 26 anos da estreia, empolgou Antonio Fagundes, protagonista da trama, que revelou que seu personagem é reconhecido por muitos anônimos.

“A novela me marcou para o resto da vida. Eu sou o ‘rei do gado’ para muita gente ainda hoje, principalmente pelas questões que ela levantou. Não só no Brasil, mas no mundo”, disse o veterano, que também é reconhecido em países da América do Sul, Rússia e Hungria, onde o folhetim foi exibido.

Na novela de Benedito Ruy Barbosa, Fagundes interpreta Bruno Mezenga, personagem central, que vive um romance inesperado com Luana, personagem de Patrícia Pillar. Segundo o ator, a criação do papel foi muito marcante e importante para o sucesso.

Em "O Rei do Gado", Vera Fischer é Nena Mezenga e Antonio Fagundes vive Bruno Mezenga (Divulgação/Globo)

“Foi muito gostoso, porque passamos um tempo no interior de Goiás, onde eu conheci e me baseei em algumas pessoas. Aquele jeito especial de ele falar na época criou até uma estranheza junto ao público, mas depois acabou sendo incorporado definitivamente ao personagem. Foi muito especial perceber que o público acabou entendendo”, revelou o famoso.

Falando sobre o romance de Bruno e Luana, para o veterano das novelas este é o ponto alto do folhetim: “O relacionamento deles é um dos pontos fortes da novela, uma sem-terra com um dono de latifúndio, situações que só um autor como o Benedito Ruy Barbosa sabe fazer. Juntar essas partes talvez irreconciliáveis na vida de forma tão bonita”.

Na novela "O Rei do Gado", Antonio Fagundes e Patrícia Pillar interpretam Bruno Mezenga e Luana (Divulgação/Globo)

Outra curiosidade é que Antonio Fagundes está nas duas fases de “O Rei do Gado”, sendo que em uma delas o pedido foi feito pelo próprio ator: “Eu disse ao Benedito que eu queria entrar na primeira fase de qualquer jeito, e ele me deu um personagem extraordinário, o Antônio Mezenga, que é o avô do Bruno Mezenga, um italiano que migrou para o Brasil e era dono de uma fazenda de café”, contou ele.

A novela “O Rei do Gado” volta a ser exibida na Globo em novembro, substituindo “A Favorita”, de João Emanuel Carneiro.

