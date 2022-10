Não é novidade que Luciano Huck e Angélica vivem em um ambiente luxuoso. Apresentadores consolidados de grandes nomes, o casal é conhecido por todo o Brasil por seu histórico na televisão. Mas e quanto aos detalhes do imóvel dos comunicadores?

De acordo com o portal TV Foco, a mansão localizada em Joá, bairro do Rio de Janeiro, é alocado em um terreno de 4,2 mil m², contendo 16 quatros grandes com seis suítes, salas de cinema, festa e jogos, academia, galeria de arte, além de um espaço gourmet e brinquedoteca para os filhos do casal.

Com poltronas feitas com couro CH, os móveis em questão têm forma de concha em fibra de vidro tartaruga. O custo dos assentos é de 30.160,00 mil reais.

Do lado de fora da mansão também há uma enorme piscina de 280 m² e uma capela. O imóvel dos apresentadores é o sonho de consumo de muita gente.

Confira imagens do imóvel:

Sonho de consumo: Detalhes sobre mansão luxuosa de Angélica e Luciano Huck, poltrona de R$ 30 mil e muito mais (Reprodução)

Sonho de consumo: Detalhes sobre mansão luxuosa de Angélica e Luciano Huck, poltrona de R$ 30 mil e muito mais (Reprodução)

Sonho de consumo: Detalhes sobre mansão luxuosa de Angélica e Luciano Huck, poltrona de R$ 30 mil e muito mais (Reprodução)

Sonho de consumo: Detalhes sobre mansão luxuosa de Angélica e Luciano Huck, poltrona de R$ 30 mil e muito mais (Reprodução)

Sonho de consumo: Detalhes sobre mansão luxuosa de Angélica e Luciano Huck, poltrona de R$ 30 mil e muito mais (Reprodução)

Lar doce... luxo?

Em entrevista a Vogue, Angélica falou sobre os detalhes em relação à mansão e como funcionada a dinâmica da casa.

“Esse lar foi construído em meio à natureza para que a gente tivesse todos os ambientes que usamos por perto e não precisássemos sair daqui. Preferimos jantar em casa do que sair para alguma festa. Gostamos mais, inclusive, de fazer festas aqui. Já fizemos muitos jantares, celebrações de batizado e aniversários nesse espaço. Aqui é um lugar de alegria”, revelou a apresentadora.

Em entrevista ao podcast ‘Flow’, Caio Castro já revelou ter frequentado a mansão do casal. O ator se impactou com tamanho luxo do imóvel de Angélica e Luciano Huck.

“Entrei na sala, assim, tinha um helicóptero estacionado, em cima da churrasqueira. Grande. Um jardim incrível, o carrinho de golfe andando no meio da floresta. Tem uma floresta dentro da casa”, disse Cario em relação à casa dos apresentadores.

Veja notícias sobre luxo e famosos:

· Outfit de luxo: Marina Ruy Barbosa surge com look glamuroso em lançamento com marca de joias

· Blue Ivy, filha de Beyoncé e Jay Z, dá lance de R$412 mil em par de brincos luxuosos durante leilão

· Puro Luxo: Tudo sobre colar de R$ 1 milhão utilizado por Bruna Marquezine em première de ‘Adão Negro’

Mansão de luxo: Confira fotos do imóvel da mãe de Marina Ruy Barbosa de R$ 5,5 milhões