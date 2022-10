Sem Gil do Vigor: Ana Maria recebeu visita, que saiu do “Mais Você” com coxinhas

Ao vivo, Ana Maria Braga fala que ficou com inveja do "Encontro" (Reprodução/Globo)

Ana Maria Braga recebeu uma visita especial no “Mais Você” desta quinta-feira (27). Ao vivo, Fátima Bernardes invadiu o estúdio do programa para dar um abraço na veterana e ainda levou coxinhas para casa.

Logo após avisar que Gil do Vigor não estaria ao vivo no matinal, tudo para se preparar para alguns exames de seu PhD, Ana Maria foi até a porta de sua casa e recebeu a nova apresentadora do “The Voice Brasil”, que estreia no dia 15 de novembro.

“Eu fiquei sabendo que tinha uma vizinha aqui, lá no ‘Encontro’, que estava recebendo uma visita e eu fiquei morrendo de inveja. A Fátima voltou pela primeira vez ao ‘Encontro’”, avisou Ana. Em seguida, Fátima entrou toda sorridente e correu para abraçar a veterana das manhãs da emissora.

Ana Maria e Fátima Bernardes conversam sobre o "The Voice Brasil" no estúdio do "Mais Você" (Reprodução/Globo)

A dose dupla de Fátima Bernardes empolgou a audiência, que correu para as redes sociais e compartilhou a felicidade de ver Ana Maria Braga ao lado de sua antiga vizinha de programa: “Que coisa boa ver Ana Maria Braga e Fátima Bernardes juntas na TV. Geniais e grandes apresentadoras nas dobradinhas das manhãs”, escreveu um fã.

Já um segundo perfil destacou o carisma da ex-apresentadora do “Encontro” ao surgir de surpresa na atração: “É bem nítido o carisma da Fátima Bernardes”, destacou.

A alegria da @ANAMARIABRAGA recebendo a Fátima Bernardes no #MaisVocê 😍❤ O tour de milhões da minha apresentadora do #TheVoiceBrasil pela @tvglobo! 👏👏👏 @fbbreal pic.twitter.com/rN3T8xL8UR — The Voice Brasil (@TheVoiceBrasil) October 27, 2022

Um terceiro anônimo brincou com o fato da jornalista trabalhar no Rio de Janeiro e disse que ela estava fazendo um tour pelas dependências da emissora em São Paulo: “Fátima Bernardes fazendo uma tour na Globo em São Paulo, já foi no ‘Encontro’ e agora está no ‘Mais Você’. Daqui a pouco está no ‘Altas Horas’”, escreveu ele.

Durante a visita surpresa ao “Mais Você”, Fátima também resgatou uma tradição do programa, que não acontecia desde a morte de Tom Veiga, que interpretava o Louro José. Ao vivo, ela beijou o novo mascote: “Fátima resgatando uma tradição do programa que é beijar o Louro, mas quase ninguém faz mais”, disse um telespectador.

