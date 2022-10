Nada de crimes! Fátima Bernardes voltou ao “Encontro” e tudo mudou no matinal

Fátima Bernardes voltou ao “Encontro” e, nesta quinta-feira (27), o programa não começou com o tradicional bloco que reúne as notícias sobre os crimes que acontecem pelo país.

Ao lado de Patrícia Poeta e Manoel Soares, que assumiram o matinal da Globo, a ex-apresentadora do matinal contou qual a sensação de voltar a ver o cenário e pisar no estúdio: “É uma sensação de reencontro, de rever os rostos das pessoas de pertinho. Eu estava querendo que este encontro acontecesse para falar do The Voice Brasil”, afirmou a famosa.

A nova temporada do #TheVoiceBrasil estreia dia 15 de novembro, hein? Já tô pronta pra me emocionar! pic.twitter.com/1UjRURRXqg — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 27, 2022

Antes de revelar as novidades sobre a nova do “The Voice Brasil”, que estreia no dia 15 de novembro, depois de “Travessia”, Fátima Bernardes contou qual a função do “Encontro” nas manhãs da emissora: “Estar aqui é se sentir em casa. É isso que o programa faz, fazer as pessoas que estão assistindo em casa”, disse a jornalista.

Já sobre a nova rotina, a ex-apresentadora do “Encontro” destacou que segue colocando o despertador para acordar e revelou como aproveita o seu dia: “Eu boto o despertador para tocar logo cedo. É impressionante como eu estou desorganizada com os meus horários e olha que eu sou organizada. Eu estou completamente perdida”, brincou ela.

Ainda sobre o “The Voice Brasil”, Fátima Bernardes contou que já gravou alguns programas e que não está sempre no estúdio do reality show musical: “São outras dinâmicas e outros processos no ‘The Voice’. A estreia é no dia 15 de novembro e eu já gravei sete programas. Gravei a audição às cegas e uma parte da próxima fase. Você se emociona quando começa a conhecer as histórias das pessoas”, contou a apresentadora, que também tem mais tempo livre para curtir a família.

Além disso, Manoel Soares afirmou que Fátima começou a fazer aulas de música: “É para eu me familiarizar com este universo da música. Eu fiz dança e estive no palco várias vezes, mas para conversar sobre música é preciso entender. Eu estou encarando como uma outra terapia”, respondeu a famosa.

