Jojo Todynho longe das redes sociais: Entenda a atitude drástica da famosa

A intimidade de Jojo Todynho e Lucas Souza nunca foi totalmente desconhecida, mas a famosa tomou uma decisão importante, após passar por momentos difíceis, principalmente no último fim de semana.

Depois da morte trágica de Gilberto Monteiro, um grande amigo, no último sábado (22), a cantora resolveu deixar as redes sociais de lado: “Eu não sei lidar com perdas, estou muito mal... vou dar um tempo das redes”, disse a famosa.

Para quem não acompanhou, Gilberto morreu durante uma tentativa de assalto em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Ao saber da fatalidade, Jojo Todynho falou sobre a violência no Rio de Janeiro: “Não consigo acreditar que fizeram essa covardia com você. Não faz isso comigo”, desabafou a famosa.

Mas, o sumiço não é total, já que a famosa segue divulgando os trabalhos que faz pelas redes sociais, principalmente no Instagram, onde tem mais interação com os fãs. Um dos últimos stories da famosa foi a divulgação de uma música feita em parceria com Mc Zaac, chamada “Tiro de Boom”.

“Eu queria uma mulher forte e potente comigo, não poderia ter escolhido outra. Ela super aceitou, fluiu muito bem e deu certo”, disse o artista, famoso pelo hit “Bumbum Granada”, sobre escolher Jojo.

No clipe, dirigido por Marco Loschiavo, os dois mostram aos fãs algumas referências do country, algo que foi pedido por Zaac. Já as roupas foram inspiradas nos dias de hoje, mas também com uma pegada que une o country e o trap, com elementos característicos das duas culturas e dançarinas com a máscara do artista, como um “Zaacverso”. A produção da música tem assinatura de Pablo Bispo e Ruxel.

“Acho que é algo diferente do que qualquer um já tenha escutado, entramos num momento muito denso de compor e criar. Esse single veio de um beat que o Ruxell já tinha, o verso usei de uma letra minha guardada há tempos e o Thiago Pantaleão, um artista que está em ascensão, me deu a ideia da melodia da ponte. O resultado geral pode conferir, dançar e se jogar!”, disse o cantor.

