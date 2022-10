Internautas criticam o ‘exterminador’ Arnold Schwarzenegger por foto com jacaré

O eterno exterminador do futuro Arnold Schwarzenegger continua mandando bem na telona e fazendo a alegria de seus fãs, mas uma foto que ele postou em seu instagram não está agradando muito seus seguidores.

No foto, ele aparece segurando um jacaré com seus colegas de elenco da série Fubar, que estreou na Netflix.

O post diz: “Minha hilária co-estrela em FUBAR Fortune Feimster tem um novo especial na @netflix hoje e é melhor vocês assistirem. Eu prometo que ela é uma heroína de ação, embora estivesse nervosa em segurar o jacaré com o resto da equipe”.

No registro, aparececem os atores Milan Arter e Travis Van Wickle segurando o animal com ele. Já a humorista Fortune Feimster limitou-se a tocar a cauda do jacaré, provavelmente prevendo uma reação do animal (mas não dos seguidores).

Usando a hashtag #animalsfreedom, os seguidores pediram para deixar o animal em paz e acusaram o exterminador de “crueldade”. “Um tanto quanto cruel, Arnie. E você se diz um amante dos animais”, disse um dos comentários.

“Não.... Por favor deixe o crocodilo em paz. Você sabe que ele é tratado muito mal por pessoas que estão lucrando com ele — sempre o caso de exploração de animais”, escreveu um internauta”, pediu outro seguidor.

“O animal não é um brinquedo, deixe-o em paz”, disse ainda uma terceira defensora dos animais.

Fubar é uma série de ação e espionagem estrelada por Schwarzenegger que estreia na Netflix onde seu personagem contracena com sua filha e ambos descobrem que o outro trabalha para a CIA.

