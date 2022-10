Filha de Susana Naspolini, que também já tinha perdido o pai, lamenta a morte da mãe: ‘Nossa guerreira’

Julia Naspolini, filha da repórter Susana Naspolini que morreu nesta terça-feira (24), dedicou uma mensagem à mãe em suas redes sociais. A jovem registrou uma despedida à jornalista adicionada à legenda de uma foto que estampa as duas juntas.

No período em que Suzana tratava de um câncer, a jovem havia pedido orações em suas redes. Após o falecimento da repórter, Julia a classificou como “nossa guerreira”.

“É com o coração doendo que venho contar pra vocês que mamãe não está mais com a gente. Ela lutou muito, nossa guerreira! Agradeço muito pelas orações, muito mesmo, muito obrigada, mas infelizmente não deu”, escreveu em suas redes.

A jovem também havia perdido o pai em 2014, Maurício Torres, também jornalista que sofreu um quadro infeccioso, falecido aos 43 anos de idade.

Partida de Susana

Internada desde a semana passada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, a jornalista faleceu na terça-feira (25).

A repórter era conhecida por seu jeito único e extrovertido de fazer reportagens com a população do Rio de Janeiro. Parte da TV Globo desde 2002, a profissional se popularizou entre as comunidades por sua forma singular e leve de fazer jornalismo comunitário.

A morte da jornalista, que enfrentava um câncer na bacia há dois anos, foi confirmada pela filha dela, Julia, de 16 anos, que postou um comunicado no perfil de Susana no Instagram e se lamentou pela perda.

Não foi a primeira vez em que Susana lutou contra o câncer. A jornalista já tinha sido diagnosticada com a doença outras três vezes. Contudo, não faltava fé e positividade na vida da profissional.

Seu bom humor, leveza, carisma e jeito único de trabalhar se popularizou na televisão. Foram características que marcaram sua passagem dela na TV Globo Rio, principalmente nos quadros de jornalismo comunitário do jornal “RJ1″.

