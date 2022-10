Casa de infância da princesa Diana agora será palco para nova série

O irmão de Diana, Earl Charles Spencer, herdou a grande residência, e sua esposa Karen acaba de anunciar que está pronta para abrir as portas para uma série de bastidores em sua casa.

A série foi anunciada na conta do Instagram de Karen nesta quarta-feira (26), com um vídeo dela olhando os arquivos da casa, manuseando a coroa de um conde, consultando arranjos florais e explorando as terras agrícolas.

No vídeo, ela disse que a série surgiu, pois ela mesma não sabia muito sobre Althorp quando se casou com Charles. “Para ser honesta, inicialmente rejeitei a natureza de tempo integral desse papel”, disse ela, “achei que toda essa casa era adorável, mas isso não ia ocupar muito do meu tempo. Confesso que isso me sugou.”

Embora Althorp Estate, em Northampton, Inglaterra, seja mais conhecido como o local de descanso final da princesa Diana, a casa tem sido o lar da família Spencer por mais de 500 anos.

O nome da série se refere ao ano em que a propriedade foi comprada por John Spencer, e artefatos de épocas anteriores ainda estão em exibição. A empolgação de Karen ao lidar com algumas das heranças de valor inestimável da família ficou evidente na prévia. “Viver aqui tem sido uma descoberta atrás da outra”, disse ela.

Karen diz que, quando menos espera, descobre novas coisas incríveis na casa. “Cada dia traz uma nova aventura, às vezes quando menos espero. Para onde quer que você se vire, é apenas uma coisa incrível após a outra.”

Os vídeos serão lançados semanalmente e gratuitamente em Spencer1508.com, basta se cadastrar como membro no site. Alguns episódios darão informações sobre os famosos Spencers ao longo da história, indo além da Lady Di – mas o que os fãs querem mesmo é saber mais sobre a vida da princesa. A parte dois chegará na próxima sexta-feira.