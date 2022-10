“A Fazenda 14”: Iran mostrou que não é planta e fez uma nova estratégia

A prova desta quarta-feira (26) tirou Pelé Milflows da roça e fez o músico fazendeiro da semana e, durante a madrugada, Iran Malfitano resolveu criar uma estratégia para tirar mais peões do temido grupo A, que está em vantagem em “A Fazenda 14″.

Depois do programa ao vivo, os dois fizeram uma nova leitura do jogo e viram uma oportunidade de enfraquecer o grupo de Deolane Bezerra, que é composto também por André, Bia, Lucas, Moranguinho, Pétala e Vini.

“Se um deles sair na roça, vão ficar 7 para a gente e 6 para eles. Com você fazendeiro, o voto da casa empata e você desempata”, disse Iran, cogitando que Pétala ou Vini saem na sexta roça da temporada.

O ex-ator da Globo também falou que existe a possibilidade deles definirem o jogo da próxima semana com o poder do lampião: “Tem o lampião para decidir. Se a gente ganhar o lampião... Aí f**eu!”.

Durante a conversa da madrugada, os famosos definiram que a meta é que o grupo A fique com apenas cinco peões nas próximas semanas de “A Fazenda 14″ e que nenhum famoso do grupo B deixe a competição: “Aí sempre vamos conseguir colocar dois deles na roça. O negócio é o lampião agora”, concluiu Iran.

O fazendeiro já tem sua indicação

Pelé Milflows já declarou quem será o seu alvo na próxima formação da roça. Tudo aconteceu durante a madrugada de quarta-feira (26), quando o rapper discutiu com Bia Miranda, que provocou o artista devido a sua postura no reality show.

Ao ser colocado na berlinda de “A Fazenda 14″, o músico ouviu a neta postiça de Gretchen falar sobre o pedido dele para sair: “Você ficou assim: ‘Se o Thomaz conseguiu sair, eu também vou conseguir’. Se você disse que queria sair e agora quer ficar, é uma mentira. E ainda usou isso para me atacar”, disse a influencer.

Após a 6ª roça de "A Fazenda 14", Bia Miranda arruma briga e entra na mira de Pelé Milflows (Reprodução/Record TV)

Pelé não fugiu do debate e revelou que pediu e que está com saudades da família: “Estou triste sim. Nunca fiquei tanto tempo sem falar com as pessoas que eu amo. Eu preciso me sentir vivo, e ir para a roça faz isso”, respondeu o músico.

Por fim, Pelé disse que iria lutar para ser o fazendeiro da semana, como aconteceu, e que Bia seria o alvo para a próxima eliminação.

Quem está na sexta roça de “A Fazenda 14″

Bárbara Borges, Pétala Barreiros e Vini Buttel foram para a sexta roça do reality show. Como era esperado, Lucas, que é o fazendeiro, indicou a ex-atriz da Globo.

Já Vini foi o mais votado pela casa e ocupou o segundo banco da eliminação. Nesta noite, Kerline abrir o poder do lampião e deu um pergaminho para Pétala, que acabou descobrindo que o presente era o terceiro lugar da roça.

