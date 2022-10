1899: dos mesmos criadores de Dark, série é uma das promessas de novembro da Netflix

Os criadores da série de sucesso alemã Dark, da Netflix, Jantje Friese e Baran bo Odar, estão de volta à Netflix com seu novo projeto ambicioso, 1899. A série chegará em 17 de novembro no streaming.

Como o título sugere, a nova série será um drama de época e a sinopse, que você encontrará abaixo, nos mostra que haverá elementos de suspense/terror nela. Confira o teaser divulgado na última segunda-feira:

Qual é o enredo de 1899?

Como a série é dos mesmos criadores de Dark, já sabemos que podemos esperar algo único. Os showrunners Friese e Odar deram algumas dicas sobre a direção geral da série, embora desta vez não tenha nenhuma viagem no tempo. Confira a sinopse:

“Os oito episódios contam os eventos misteriosos durante a viagem de um navio emigrante da Europa para Nova York. Os passageiros das mais diversas origens aguardam com esperança o início do século.

Todos sonham com um futuro melhor no exterior. Quando eles descobrem um segundo navio em mar aberto que está desaparecido há meses, sua jornada toma um rumo inesperado. O que eles encontram a bordo transforma sua travessia para a terra prometida em um mistério de pesadelo. Uma teia de segredos parece amarrar o passado de cada passageiro.”

Famoso por seu papel como Jonas, em Dark, Andreas Pietschmann voltará a atuar em mais uma série de deixar qualquer um com mil questões na cabeça. Já preparou o caderninho para fazer as anotações sobre cada episódio?

Friese e Odar comentaram, à Deadline: “O que realmente nos fez conectar a essa ideia do enredo foi o conceito de ter um show verdadeiramente europeu com um elenco misto de diferentes países. No seu cerne está a questão do que nos une e do que nos divide. E como o medo pode ser um gatilho para o último.”

Ambos ainda afirmaram que todo o ângulo europeu foi muito importante para a criação, não apenas em termos de história, mas também da maneira como iriam produzi-la. “Sentimos que, com os últimos anos da Europa em declínio, queríamos dar um contraponto ao Brexit e ao nacionalismo em ascensão em diferentes países, para voltar à ideia da Europa e dos europeus trabalhando e criando juntos”.

Os oito episódios terão duração de uma hora e o episódio piloto é chamado de “The Ship”, conforme revelado pelo showrunner Baran bo Odar em seu Instagram.