“Travessia”: Ari aceita propostas e vira marionete nas mãos de Guerra; entenda

Ari (Chay Suede) foi para a cidade Rio de Janeiro em busca de Guerra (Humberto Martins), empresário que quer demolir casarões históricos no Maranhão para construir um grande shopping, mas acabou botando os pés pelas mãos e pode virar uma marionete do personagem de “Travessia”.

Nos próximos capítulos da novela da Globo, o jovem arquiteto começa a viver muito próximo do empresário e, é claro, que o pai adotivo de Chiara (Jade Picon) não vai se entregar de bandeja e acaba monitorando os passos do novo namorado da herdeira, que aceitou a proposta de abandonar suas origens e viver no Rio de Janeiro.

Além de ter que levar Tonho (Vicente Alvite), seu filho com Brisa (Lucy Alves) para a cidade, Ari ganha a chave de um apartamento chique e deixa de viver com Gil (Rafael Losso). Outro truque para cativar o namorado de Chiara é deixar um carro à disposição, que será rapidamente aceito. Mas, a partir disso, ele aceita, mesmo sem saber, o plano do milionário, que começa a saber de tudo que o jovem arquiteto faz.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho quer ser atriz: Famosa encara aulas para conseguir novos projetos

Em cenas futuras de “Travessia”, o personagem de Chay Suede também vai deixar as roupas simples e usar looks mais caros e de marca. Ao que tudo indica, isso será obra de Chiara, que pretende desfilar com o amado pelas ruas e eventos chiques do Rio de Janeiro.

Travessia: Sem saber, Ari (Chay Suede) cai em plano de Guerra (Humberto Martins) (Divulgação/Globo)

Quem ficará sem entender nada e ainda dará uma dura no personagem é Dante (Marcos Caruso) não aprovará a decisão do rapaz e resolverá ameaçá-lo da pior forma. Segundo o professor e amigo, Ari não pode abandonar suas origens e levado Tonho para morar no Rio de Janeiro.

Os amigos do maranhense também vão estranhar a mudança de comportamento e estilo do rapaz, quando ele for buscar o filho em sua cidade de origem.

LEIA TAMBÉM: Alana Cabral venceu o “Super Chefinhos” com salmão e sobremesa feita pela avó