Sophie Charlotte, de “Todas as Flores”, afirma em quem vota no 2º turno

Durante o lançamento de "Todas as Flores", Sophie Charlotte falou sobre as eleições 2022 (Reginaldo Teixeira/Globo)

Sophie Charlotte, que está no elenco de “Todas as Flores”, novela de João Emanuel Carneiro para o Globoplay, não deixou claro em quem votará no próximo domingo (30), quando acontece o 2º turno das eleições presidenciais.

“O meu voto é no Lula porque nós precisamos de democracia e isso tudo que estamos vivendo é muito difícil. Precisamos defender as nossas opiniões e seguir em frente. Temos um dia decisivo pela frente”, disse a atriz, durante o lançamento da novela.

Regina Casé, que faz a vilã Zoé, falou sobre os seus anseios referente ao período eleitoral: “Estou apavorada, nervosa e ansiosa. Acredito que a maioria dos brasileiros dorme a acorda pensando nessa eleição do segundo turno. O que está em jogo é o futuro da democracia e não o futuro de candidatos. Não me blindo, não. Quero saber de tudo e acompanho tudo”.

Vilã de "Todas as Flores", Regina Casé vai ao lançamento da trama de João Emanuel Carneiro (Rafaela Cassiano/Globo)

As duas estavam no evento que aconteceu na última segunda-feira (24), que reuniu elenco, criadores e convidados para celebrar a estreia da novela Original Globoplay, a segunda do streaming e a primeira de João Emanuel Carneiro.

Já sobre o novo projeto, Erick Brêtas, diretor de Produtos Digitais e Canais Pagos da Globo, destacou que a trama é uma das melhores: “O orgulho que nós temos com esse trabalho é gigante. ‘Todas as Flores’ fala de coisas que são importantes para a sociedade brasileira, e tudo isso com uma das melhores dramaturgias que a gente colocou nas nossas telas nos últimos anos, algo que só seria possível com a maestria de João Emanuel Carneiro, com a direção do Carlos Araujo e com esse elenco incrível, maravilhoso. Essa é uma noite de festa, de celebração. Estamos em festa pela repercussão avassaladora da novela”, afirmou ele.

Elenco se reúne em festa de lançamento de "Todas as Flores", segunda novela original Globoplay (Reginaldo Teixeira/Globo)

Durante o evento, uma roda de samba reuniu Xande de Pilares, Douglas Silva, Mumuzinho, entre outros famosos.

Além deles, Mariana Nunes, Letícia Colin, Humberto Carrão, Nicolas Prattes, Cassio Gabus Mendes, Thalita Carauta, Mary Sheila, Naruna Costa, Moira Braga, Camila Alves, Cleber Tolini, Amanda Mittz, Nilton Bicudo, Yara Charry, André Loddi, Heloisa Honein, Jhona Burjack, Luis Navarro, Micheli Machado, Kelzy Ecard, Duda Batsow, Ângelo Antônio, Bárbara Reis, Valentina Bandeira, Leonardo Lima Carvalho, Samantha Jones, Luiz Fortes, entre outros, estiveram presentes.

